Sennheiser Deneyim Merkezinde Mükemmel Sesin Peşinde

Sennheiser Deneyim Merkezi, kulaklıkla ilgili her beklentiye yanıt veriyor

Bircom, mükemmel sesin peşinde olanları kurduğu Deneyim Merkezi’nde Sennheiser kulaklıklarla buluşturuyor. 1000’den fazla müzik ve ses tutkununu ağırlayan Sennheiser Deneyim Merkezi’nde ziyaretçiler yaklaşık 100 model Sennheiser kulaklığı deneyimleyebiliyor. Türkiye kulaklık pazarının büyüyebilmesi için tüketicilerle iletişim kurmak ve ürünleri en iyi şekilde tanıtmak gerektiğini hatırlatan Bircom CEO’su Burçin Bircanoğlu, Sennheiser Deneyim Merkezi’nin bu görevi en iyi şekilde yerine getirdiğine dikkat çekiyor.

Günümüzde artık insanlar müzik dinlerken, film seyrederken ya da oyun oynarken ses kalitesine daha fazla önem veriyor. Kayıpsız sese sahip olmak, tüm detayları duymak kısacası mükemmel sese ulaşmak isteyenler bunun için “işin uzmanı” markaların ürettiği ürünlere yöneliyor. Özellikle hayatımızın vazgeçilmezi akıllı telefonlar ve tabletler sayesinde yüksek ses kalitesi sunan kulaklıklara ilgi de artıyor. Türkiye’de Bircom güvencesiyle ses tutkunlarına ulaşan Sennheiser da farklı ihtiyaçlara yönelik ürünleriyle tüketicilerin taleplerini karşılıyor. Bir kulaklığın ne kadar iyi olduğunun kaliteli bir ses veya müzik kaydı dinlendiğinde anlaşıldığını bilen Bircom, tutkusu ses ve müzik olan herkesi tüm bu ürünleri satın alma zorunluluğu olmadan, özgürce deneyimleyebilmeleri için Sennheiser Deneyim Merkezi’nde ağırlıyor.

Mayıs 2016’da kurulan ve Türkiye’nin ilk kulaklık deneyim merkezi olan Sennheiser Deneyim Merkezi, Bircom’un 4. Levent’teki ofisinde bulunuyor. Oyun kulaklıklarını konsol ve PC ile, high-end kulaklıklarının uygun amfi ve sistemlerle deneyimlendiği, TV ve DJ kulaklıklarının da bulunduğu Deneyim Merkezi’nde sıcak bir kahve eşliğinde müziğin tadını çıkarmak mümkün. Deneyim merkezinde bir ses mühendisi de görev yaptığı için ziyaretçiler sadece kulaklık denemekle kalmıyor, aynı zamanda müziği hangi kaynaklardan daha kaliteli dinleyebilecekleri, nasıl kulaklık seçimi yapmaları gerektiği gibi sese dair merak ettikleri şeyler hakkında da bilgi alabiliyor. Ayrıca isteyenler beğendikleri ürünleri anında satın alabiliyor.

Sennheiser Deneyim Merkezi’ne gelen erkekler high-end, prodüksiyon ürünleri ve müzik/eğlence kategorisindeki modellerle, kadın ziyaretçiler ise çoğunlukla müzik/eğlence kategorisi ürünleriyle ilgileniyor. Ses kalitesi kadar renk ve tasarıma da önem veren kadın ziyaretçiler bu nedenle Urbanite serisine büyük ilgi gösteriyor. Sennheiser’ın Türkiye’de satışa sunulan kulaklıklarının sergilendiği Deneyim Merkezi’ni ziyaret edenler ağırlıklı olarak high-end ve premium kulaklıkları satın alırken özellikle Momentum, HD 4 ve HD 2 serileri tüm kullanıcıların dikkatini çekiyor. Ziyaretçiler, merkezde ortalama üç saat geçirirken en az 3-4 ürün deneyimliyor, satın aldıkları ürünlere ise ortalama 725 TL ödüyor.

Bu yıl Türk tüketicilerini 7 yeni ürünle buluşturacaklarının müjdesini de veren Bircanoğlu, isteyen müzik tutkunlarına bu kulaklıkların tümünü satışa çıkmadan ilk olarak Sennheiser Deneyim Merkezi’nde deneyimleme fırsatı sunacaklarını da hatırlatıyor.

@HandeArpaligil