Sennheiser GSX Oyun Tutkunları İçin Geliyor

Sennheiser GSX serisi ile bambaşka bir oyun deneyimine hazır olun

Sennheiser oyun tutkunları için özel geliştirdiği GSX kulaklık amplifikatör serisiyle kusursuz bir ses deneyimi yaşatıyor. GSX 1000 ve GSX 1200 PRO kulaklık amplifikatörü ile oyuncular, 7.1 surround sesin yanı sıra çoklu ses profillerine ve oyun oynarken internete yük oluşturmayan takım içi chat özelliğine sahip oluyor.

70 yıllık ses tecrübesini günümüz trendleri ve teknolojisiyle birleştiren Sennheiser, oyun tutkunlarının ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak geliştirdiği GSX serisiyle bambaşka bir ses ve oyun deneyim yaşatıyor. Seride yer alan GSX 1000 ve GSX 1200 PRO kulaklık amplifikatörleri ile oyuncular her zaman aradıkları 7.1 Surround sese, çoklu ses profillerine ve oyun oynarken internete yük oluşturmayan takım chat özelliğine sahip oluyor. Üründe Müzik, Sinema, Oyun ve Standart mod olarak bulunan farklı dinleme özelliklerine göre tasarlanmış profiller, sesleri en iyi şekilde duyabilmeye olanak sağlıyor.

Surround sesi en üst seviyede deneyimleme imkanı sunan GSX 1000, hem oyun hem de iletişimin sesini ayarlamak için mükemmel bir kontrol sağlıyor. Ayrıca yankı ayarları da eklenerek oyuncunun oyunun fiziksel alanını ayarlaması seçeneğini de sunuyor. Cihazın sezgisel LED dokunmatik ekranı ve alüminyum ses ayar halkası sayesinde basit parmak hareketleriyle ses ayarlarının kontrol etmek mümkün oluyor. Böylece oyun ile program arasında geçiş yapmadan ayarlar düzenlenebiliyor. Cihaz, kullanıcının dört farklı favori ayarını da kaydedebiliyor.

Sennheiser tarafından rekabete dayalı eSpor arenası için özel olarak geliştirildiği GSX 1200 PRO ses amplifikatörü, özellikle profesyonel oyuncular için tasarlandı. Oyun ve iletişim seslerinizin kontrolünü, birbirinden bağımsız biçimde ve mükemmel şekilde sağlayan GSX 1200 PRO, hem oyun sesleri için hem de iletişim için ayrı ayrı USB girişlerini barındırıyor. Ekolayzır seçeneklerinin yanı sıra kullanıcının oyunun içindeki fiziksel atmosferi nasıl hissettiğini ayarlaması için yankılanma seçeneklerini ve odağı ön hoparlör grubuna ya da arka hoparlör grubuna alma imkanı da sunuyor. Chat link gibi 8 adet GSX 1200 PRO’yu birbirine bağlayarak internete ihtiyaç duymadan kendi aralarında özel bir şekilde chat yapmasını mümkün kılan cihaz, özellikle internet bağlantı yavaşlamasının çok problem olduğu profesyonel LOL, DOTA gibi oyunlarda büyük avantaj sağlıyor.

GSX serisi’nin LED ışıklı görsel paneli, ilhamını performans otomobillerinin ve savaş jetlerinin panellerinden alıyor. Her iki cihazın da sahip olduğu sezgisel dokunmatik ekranının üzerindeki kırmızı göstergeler kullanımda olmadıkları zaman loşlaşarak oyuncunun dikkatinin dağılmasını önlüyor. Cihaza yaklaşıldığında ise ışıklar tekrar parlıyor. Ayrıca Sidetone’u anında ayarlayabilme imkanı sağlayarak sesin yüksekliğini kontrol edebilmeye, kulaklık ile hoparlörler arasında kabloları çıkarıp takmadan geçiş yapabilmeye de olanak tanıyor.

@HandeArpaligil