Sevdiğinizi Alcatel ile Sevindirin

Sevgililer Günü’nde sevdiğinizi en iyi hediyeyi alarak sevindirin

Alcatel’in hem şık hem de yüksek performanslı teknoloji meraklılarına hitap eden yeni akıllı telefonları POP 4S ve SHINE LITE ile sevdiğinizi sevindirin.

Yenilikçi ve zengin özellikli akıllı telefonlarıyla Türkiye’ye dönen Alcatel markası, 14 Şubat Sevgililer Günü için şık ve yüksek performanslı akıllı telefon hediye etmek isteyenlere, yeni nesil akıllı telefon ürün ailesinin en yeni üyesi POP 4S ve “selfie uzmanı” SHINE LITE’ı öneriyor.

POP 4S, 13 megapiksel arka kamera ve 5 megapiksel ön kamera ile donatılmış bulunuyor. Büyük sensör ve ultra hızlı odaklama özellikleri sayesinde net, parlak görüntüler yakalanabiliyor ve özellikle geceleri çekilen selfie’lerde bu kalite hemen hissediliyor. POP 4S, sekiz çekirdekli işlemci ve 4.5G LTE category 6 teknolojilerine sahip. Bu özellikler POP 4S’i, oyun deneyimi ve bağlantı işlevleri için güçlendiriyor. POP 4S, parmak izi tanıma özelliğiyle kişisel bilgileri de çok iyi koruyor.



Cam ve metali harmanlayan, günümüzün iç tasarım ve mimari trendlerinden ilham alınarak tasarlanan SHINE LITE akıllı telefon, bir yandan gözlere hitap ederken diğer yandan da kolayca cebe ya da çantaya sığabilecek boyutlara sahip. SHINE LITE’ın önemli özelliklerinden biri, kullanıcılara sayısı beşe varan farklı uygulamalar için parmak izlerini atama ve akıllı telefon bekleme modundayken bu uygulamaları anında açabilmelerine olanak tanıması. Alcatel SHINE LITE, arkasında bulunan 13MP, çift tonlu flaş lensi ile doğal aydınlatmalı ve çarpıcı görüntüler üretiyor. 5MP flaşlı ön kamera ise özçekimler için bire bir. Faceshow özelliği özçekimleri kısa sekanslarda bir araya getirerek ilginç videolar oluşturuyor. Splitcatcher işlevi ise kullanıcıların farklı parçalardan güzel fotoğraf kolajları oluşturmalarını sağlıyor. SHINE LITE ayrıca, Alcatel’e özgü Gesture Shot özelliğine de sahip. Bu özellik sayesinde kullanıcı “V” işaretini yaparak anında fotoğraf çekebiliyor.

@HandeArpaligil