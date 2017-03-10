Seven Knights’a 13 Yeni Maskot Ekleniyor

Seven Knights’a karakterlerin gücünü artıran 13 yeni maskot geliyor

Netmarble, mobil RPG Seven Knights oyununa yaptıkları güncellemeyle maskot sistemi değişikliğini ve Kudretli Ariel’i oyuna eklediğini duyurdu.

Yanlarındaki karakterlerin saldırı ve büyü güçlerini artırırken, bir yandan da düşmanların etkilerini azaltarak avantaj sağlayan destek karakterleri olan maskotlar, takım sayfasında beş kahramanın yanına eklenen altıncı bir slottan seçilecek. Yuri, Pooki ve Dellons gibi mevcut kahramanlardan ilham alınarak yaratılmış olan 13 yeni maskot, minik melek ve yavru kuş gibi son derece sevimli tasarımlara sahip.

Geliştirme ve füzyon yoluyla daha güçlü özellikler kazanan ve büyüyen maskotların devamı da zamanla oyuna ekleneceği gibi, Netmarble bu yeni desteklerin gelişini kutlamak için Maskot Çağırma hediye eden bir de etkinlik düzenliyor.

Bunların yanında Seven Knights‘a ayrıca Karanlık Işığın Yıldızı adlı, müttefiklerinin verdiği hasarı arttıran yeni yeteneğiyle, Kudretli Ariel de katılıyor. Bu karakterin özellikle Baş Düşman Savaşı’nda oldukça faydalı olması bekleniyor.

Son olarak Seven Knights kendi YouTube kanalında Yedi Şövalye’nin hikayesini anlatan bir de video paylaştı. Yedi Şövalye arasındaki ilişki ve anlaşmazlıklara ek olarak, Evan ile Karin’in hikayesinin anlatıldığı videoya, oyun içi resimli bağlantısı ve resmi Facebook sayfası üzerinden ulaşılabilir. Bundan sonra da Netmarble her ay düzenli olarak çeşitli hikayeleri anlatan videolar yayınlayacak.

@HandeArpaligil