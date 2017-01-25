Seven Knights Artık Daha da Heyecanlı

Seven Knights oyununa 8 yeni savaşçı

Netmarble Games, 2017 yılının başlamasına özel, mobil RPG Seven Knights oyununda karakter seviyelerini yükselten bir güncelleme getirdi. Daha iyi görünüme kavuşan karakterlere ayrıca 8 yeni savaşçı katıldı.

Yedi şövalye kahramanlarının ulaşabileceği en yüksek seviye 40’tan 46’ya yükseltildi. Sınır yükseltme güncellemesi alan karakterler artık daha etkin ve çok yönlü hale gelirken, değerleri de yükseldi. Karakter seviyesi güncellemesinin şerefine Netmarble, 6 Yıldız Yedi Şövalye’ye birden fazla üstünleştirme oyunculara, oyundaki favori eşyalardan biri olan 6 Yıldız Yedi Şövalye Mücevher Bileti dağıtacağı bir haftalık bir etkinlik de düzenliyor. Üstünleştirme ve hediye biletlerin sayısında sınırlama bulunmuyor. 6 Yıldız Yedi Şövalye elde eden oyuncular ise, 6 Yıldız Yedi Şövalye Ekipman Bileti kazanacak.

Seven Knights ayrıca karakterlerin görünümlerinde de değişiklikler yaptı. Daha dengeli hale gelen gövde yapısı, karakterlere daha yetişkin bir görüntü veriyor. Japon oyun stüdyosu Falcom ile yapılan son iş birliği sayesinde, Seven Knights’a YS ve Trails isimli oyunlardan sekiz ana karakter eklendi: Adol, Alisa, Olivier, Ceis, Joshua, Laura, Leonhardt ve Renne. Karakterin son derece kaliteli olan kostümlerinin hepsi, orijinal oyunlardaki hallerine tamamen sadık.

Mart 1981’de kurulmuş Japon bir oyun stüdyosu olan Falcom, aralarında Xanadu, YS ve Trails’in de bulunduğu başarılı oyunların sahibi. 33 milyondan fazla indirmeyle dünya çapında son derece popüler olan Seven Knights, 400’ün üzerinde farklı karakter biriktirip geliştirerek eğlenebileceğiniz sıra tabanlı mobil bir RPG’dir.

@HandeArpaligil