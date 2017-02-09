Sevgililer Gününü Fırsata Çevirin

Bu fırsata imza atabilirsiniz

RTB House, Sevgililer Gününü fırsata çevirip son dakikacı ve kararsız sevgililere yardımcı olurken ilgilerini çekmenin yollarını açıklıyor.

Sevgililer Gününe bir haftadan az bir zaman kala tüm dünyadaki kullanıcılar, hem fiziksel hem de online mağazalarda romantik bir hediyenin peşinde koşuyorlar. Perakendeciler içinse bu gibi zamanlar satışları artırmak için çok önemli bir fırsat sunuyor. Yeni yıldan sonra satışların en fazla arttığı döneme giriliyor. Ulusal Perakende Federasyonu NRF’in ABD’de yaptığı ankete göre, sadece Amerikalıların 2017 yılında Sevgililer Günü döneminde toplam 18,2 milyar dolar harcaması bekleniyor. WalletHub’ın verilerine göre, çiftlerin yüzde 36,6’sı Sevgililer Günü’nü dışarıda geçirmeyi planlarken, erkekler, kadınlara kıyasla neredeyse iki kat daha fazla harcama yapıyor. Harcamalar daha çok çikolata, çiçek ve mücevher üzerinde yoğunlaşıyor.

Eşsiz bir yeniden hedefleme teknolojisi sunan RTB House, 40’tan fazla ülkeden elde ettiği verileri analiz ederek en başarılı olacak 3 yeniden hedefleme tekniğini perakendecilerle paylaşıyor.

1. Tüketicilerin kalbini 12’den vurun

Sevgililer Günü için yapılan araştırmalara göre, birçok alışverişçi herhangi bir satın alma yapmadan siteyi terk ediyor. İşte bu noktada e-ticaret şirketleri arasındaki rekabet başlıyor. Hızlı, özel olarak hazırlanmış kampanyalar başarıyı elde ediyor. Satın alma için hızlı karar vermeye sıra geldiğinde kişiselleştirme en önemli unsur olarak öne çıkıyor.

Kampanyanız hangi ölçekte olursa olsun, Sevgililer Günü reklamları çok güçlü kişiselleştirilmiş mesajlar içermeli. Örneğin, mücevher satın almaya ilgi göstermiş, sizin sayfanızı incelemiş ama satın alma işlemini tamamlamadan ayrılmış kullanıcıları bulun.

Kişiselleştirilmiş bir mesaj göndererek e-ticaret şirkerleri, doğru zamanda yeniden kullanıcılarla etkileşim içerisine girebilirler. Satış için ortaya çıkan bu kısa sürede doğrudan kullanıcıya hitap eden hedeflemede isabetli olmak gerekiyor.

Bir adım daha ileriye götürdüğümüzde, Sevgililer Günü’nde sizin sitenizde ziyaretçilerin neden zaman geçirdiğini düşünün. Daha önce sizden alışveriş yapmış kullanıcılarınıza görüntülenecek reklamlara daha yüksek bütçe ayırıp, size ilgi göstermiş ama satışa dönmesi için daha düşük ihtimal olan kullanıcılara daha düşük bütçe ayırabilirsiniz. Böylece yeniden hedefleme ile kampanyalarınızı optimize edebilirsiniz.

2. Kararsızların Hayatını Kolaylaştırın

NRF’in verilerine göre, Sevgililer Günü’nde online alışveriş yapanlar romantik harcamaları için ortalama 117 dolar ayırırken, geleneksel mağazalardan alışveriş yapanlarda bu rakam 73 dolarda kalıyor.

Online alışveriş yapacak kullanıcılara en uygun hediyeyi bulmaları konusunda yardımcı olarak, en çok satanlar, özel indirimler ve sınırlı gün ya da sayıda ürün için geçerli kampanyalar yapabilirsiniz. Böylece hazırlayacağınız görsellerde kullanıcıların işini de kolaylaştırmış olacaksınız.

Örneğin, garantili teslim tarihini banner’da gösteren rekabette bir adım öne çıkmanızı sağlayabilir. Özel bir logo ya da bir tasarım müşterilerin büyük günün geldiğini farkına varmalarına yardımcı olabilir. Hatta Sevgililer Günü’ne özel olarak hazırlanan bir geri sayım sayacı da unutkan açıkların işini kolaylaştırabilir. Başarılı bir Sevgililer Günü banner’ı markanızı, teklifinizi ve Sevgililer Günü’nün önemini önplanda tutmalı.

3. Son Dakikacı Âşıklara Yardım Edin

Sevgililer Günü hediyecilerinin çoğunluğu son dakikaya kalıyor. Özel bir reklam kampanyası ile Sevgililer Günü’nün yarın olduğunu fark etmemiş kullanıcıları hedeflemek online satışları beklenmedik şekilde artırabilir.

Eğer fiziksel bir mağazanız varsa, online reklamları Sevgililer Günü yaklaştığında mağazada satın almaya yönlendirin ve stok garantisi sunarak yüreklerine su serpin. Potansiyel müşterilerine en uygun ürünü gösterin, doğrudan kendilerine fiziksel mağaza alışverişleri için indirimler sunun.

Fiziksel mağazaya ulaşım için harita, açılış ve kapanış saatleri ile en yakındaki mağazanın konumunu göstermek de son dakikacı tüketiciler için hızlı bir planın önemli parçaları olabilir.

@HandeArpaligil