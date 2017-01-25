Siber Güvenliğinizi Nasıl Sağlayabilirsiniz

Siber güvenliğinizi Bitdefender ile sağlayabilirsiniz

Küçükten büyüğe tüm işletmelerin sağlaması gereken ve günümüzün en büyük sorunu haline gelen siber güvenliğinizi sağlamak için haberimizi kaçırmayın.

Altyapıyı korumak için siber güvenlik çözümlerine harcamanın 1 trilyon doları aşması beklenirken, siber suçların 2021 yılına kadar 6 trilyon dolara mal olacağı tahmin ediliyor. Sistem açıkları ve hatalı yapılandırmalar nedeniyle artmakta olan güvenlik zorlukları, 1 milyondan fazla insanı her gün siber suç mağdurlarına dönüştürebilir. Global antivirüs yazılım kuruluşu Bitdefender, 9-11 Ocak 2017 tarihleri arasında California, Anaheim’da düzenlenen Citrix Zirvesi 2017’de sanallaştırılmış ortamları kalıcı tehditlerden korumak için devrim niteliğindeki teknolojisi Bitdefender HVI’yı (Hypervisor Introspection) sergiledi. XenServer API’leri ile entegre olan HVI, APT’ler (Hedef Odaklı Saldırı) de dahil olmak üzere gelişmiş ve bilinmeyen tehditleri algılamak ve engellemek için kernel modu ve kullanıcı modu belleğini değiştirmeden hypervisor seviyesinde çalışıyor.

XenServer Direct Inspect API’sinden yararlanan HVI, her bir VM’nin ham belleğini taradığı için ring-1’de çalışıyor ve hem kullanıcı modunda hem de kernel modunda konuk belleğinde detaylı bir bilgi veriyor. HVI, donanım düzeyinde VM’lerden tamamen ayrıldığı için, konuk işletim sistemlerinin ve açık güvenlik araçlarının bütünlüğünü sağlayabiliyor. Citrix Çekirdek Altyapı Ürün Pazarlama Müdürü Marc Trouard-Riolle, “Citrix XenServer, Bitdefender ile çalışarak, sanal makine iç gözlemesine sahip ilk ticari hipervizör haline geldi ve müşterilerin hipervizör düzeyinde gelişmiş güvenlik tehditlerini kolayca algılamalarına ve engellemelerine olanak tanıdı.” diyor ve ekliyor “Hypervisor Introspection gerçekten siber güvenlik dünyasında bir oyun değiştirici. Müşterilerimiz için sofistike bir çözüm, ancak XenServer dağıtımının bir parçası olarak kullanımı kolay.”

@HandeArpaligil