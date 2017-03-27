Siber Güvenlik Vakalarının Artan Maliyeti

Tek bir siber güvenlik vakası büyük işletmeler için ortalamada 861.000 dolar maliyet oluşturuyor. KOBİ’ler için ise bu rakam 86.500 dolar. Daha da endişe verici olanı, kurtarma maliyeti saldırının keşif zamanına bağlı olarak önemli ölçüde artıyor. KOBİ’ler ilk ihlalden sonra bir hafta içerisinde tespit edilen saldırılar sonrasında toparlanmak için, bir gün içerisinde tespit edilen saldırılara kıyasla %44 daha fazla ödeme yapmak zorunda kalabiliyor. Aynı koşullarda masraflar büyük işletmeler için %27 daha fazla oluyor.

Raporda, Kaspersky Lab bir kuruluşun güvenlik bütçesini ciddi olaylardan kaynaklanan kayıplarla karşılaştırdı. Genel olarak, işletmeler BT altyapısının artan karmaşıklığı nedeniyle BT Güvenlik bütçelerinin önümüzdeki üç yıl içinde en az %14 oranında büyümesini bekliyor. Tipik bir küçük işletme şu anda toplam BT bütçesinin %18‘ini güvenliğe ayırırken, büyük işletmeler %21’ini ayırıyor. Araştırma, farklı boyutlardaki işletmeler arasında belirgin bir farklılık olduğunu gösteriyor: çok küçük olan işletmelerin yıllık güvenlik bütçeleri 1.000 dolardan başlarken, büyük şirketler için bu bir milyon dolardan fazla olabiliyor.

Kaspersky Lab ve B2B International, toplam kurtarma maliyetini tahmin etmek için işletmelerden karşılaştıkları en ciddi güvenlik olayından hareketle kayıplarını farklı kategorilerde rapor etmelerini istedi. En sık karşılaşılan maliyet ek personel ücretleri için olmasına rağmen, işletmeler kaybedilen iş fırsatları, BT güvenliğinde iyileşme, dış uzmanları istihdam etme ve yeni personel alımı nedeniyle önemli harcama yaptıklarını da belirtmişler. İşletmeler, eğitime 79 bin dolar, harici uzmanlardan yardım istemek konusuna 85 bin dolar harcamışlar. Bu, toplam zararın %19’unu oluşturuyor.

@HandeArpaligil