Siber Güvenlik Zirvesi 30 Mart’ta

e-Safe Siber Güvenlik Zirvesi’ne geri sayım başladı

Siber güvenlik konusunda yerel sorunlara odaklanan Türkiye’nin ilk ve tek etkinliği e-Safe Siber Güvenlik Zirvesi, 30 Mart 2017 Perşembe günü Ankara’da Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu merkez binasında düzenlenecek. Güvenlik konusunda uzman isimlerin ve sektör profesyonellerinin yer alacağı Siber Güvenlik Zirvesi ayrıca önlem ve tedbirler de masaya yatırılacak.

Yerel sorunlara odaklanmış bir siber güvenlik zirvesi olan e-Safe Siber Güvenlik Zirvesi dünyada ve ülkemizde gerçekleşen olası siber saldırıların değerlendirileceği üst düzey bir etkinlik olarak sektörün nabzını tutmaya hazırlanıyor. 30 Mart 2017, Perşembe günü Ankara Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) merkez binasında gerçekleşecek etkinlik sektör profesyonellerini bir araya getirerek güvenlik tehditlerine karşı önleyici tedbirler alma noktasında sektöre ışık tutacak.

Etkinliğe CEO, CTO, CSO, BT Profesyonelleri, Bilişim Uzmanları, Bilişim Sistemleri Yöneticileri, Kamu kurumları ve ilgili birim yetkilileri, kolluk kuvvetleri ve ilgili bakanlıklar, Siber Güvenlik Uzmanları, Adli Bilimler alanında çalışan uzmanlar, medya, üniversiteler ve siber güvenlik alanında çalışan profesyonellerin katılması bekleniyor.

e-Safe Kurucusu Musa Savaş e-Safe Siber Güvenlik Zirvesi ile ilgili olarak “2015 yılının son çeyreğinde ülkemizin gündemine giren ve artık kamudaki karar vericilerin de göz ardı edemediği bir gerçek olan Siber Güvenlik konusunu e-Safe ile yeni bir boyuta taşıyoruz. Yeni boyutun adı nedir? Ülkenin tüm satıhları ile teknoloji temelli güvenliğidir. Yani bir başka şekilde, tüm ülkenin her şeyi ile güvenliğinin teknoloji temelli bakış açısıyla güvence altına alınması diyebiliriz. İşte biz e-Safe’te bunu yapıyoruz. Tüm ülkenin teknolojik olarak güvenliğini anlatıyoruz. Siber güvenliğin güvenliğinden, Post Quantum’a, beklenmeyen doğal veya sabotaj felaketlerinde veri merkezlerinin donanım ve yazılım olarak güvenliğine kadar birçok başlığı e-Safe’te tartışmaya açıyoruz.” diye konuştu.

@HandeArpaligil