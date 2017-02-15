Siber Güvenlikte Klasik Saldırı Yöntemleri Yükselişte

Cisco siber güvenlikte dikkat çekici kısımları paylaştı

Cisco 2017 Yıllık Siber Güvenlik Raporunda 2016 yılında güvenlik ihlaline maruz kalan kurumların en az üçte biri, fırsat ve gelir kaybı yaşadığını belirtti. Cisco siber güvenlikte bilinmeyenleri de paylaşırken bu raporun ortaya çıkması için büyük kapsamda araştırma ve görüşmeler gerçekleştirmiş.

Bu kurumların yüzde doksanı, saldırıların ardından BT ve güvenlik işlevlerini (yüzde 38) ayırarak, çalışanlara yönelik güvenlik bilinci eğitimlerini artırarak (yüzde 38) ve risk azaltma tekniklerini hayata geçirerek (yüzde 37) tehdit savunma teknolojilerini ve süreçlerini iyileştiriyor. Raporda, Cisco ACR’nin Güvenlik Kapasitesi Karşılaştırma Çalışması kapsamında yaklaşık 3.000 güvenlik direktörü (CSO’lar) ve 13 ülkeden güvenlik operasyon liderleri ile görüşüldü.

Raporun verileri, reklam destekli yazılım ve SPAM e-posta gibi “klasik” saldırı yöntemlerinin yükselişte olduğunu gösteriyor. Öyle ki, spam e-postalar 2010 yılından beri görülmemiş seviyelere çıktı. Elektronik postaların yaklaşık üçte ikisini (yüzde 65) oluşturan spam’lerin yüzde 8 ila 10’u ise kötü amaçlı. Dünya genelinde artan spam hacminin önemli bir kısmı büyük ve gelişen zombi ağları ile yayılıyor.

Cisco’nun raporu onuncu yılında, güvenlik ekiplerinin siber suçun durmak bilmeyen evrimi ve değişen saldırı yöntemlerine karşı savunma çalışmalarını ve fırsatlarını öne çıkarıyor. Şirketler, bütçe kısıtlamalarını, sistemlerin uyumsuzluğunu ve eğitimli çalışan eksikliğini, güvenlik duruşlarını geliştirme yolundaki en büyük engeller olarak tanımlıyor. Rapor, güvenlik departmanlarının gittikçe daha karmaşık ortamlara dönüştüğünü gözler önüne seriyor. Zira kurumların yüzde 65’inin 6 ila 50’yi aşkın güvenlik ürünü kullanıyor. Bu nedenle güvenliğin etkinliği riske giriyor.

Güvenlik uygulamalarının bu saldırılar karşısındaki etkinliğinin ölçümü, kritik bir husus. Cisco, oluşan bir risk ile tehditin fark edilmesi arasındaki zaman aralığı olan “tespit süresini” (TTD) kısaltma yönündeki gelişmeyi takip ediyor. Tespit süresi, saldırganların operasyonel alanını sınırlama ve izinsiz girişlerin yarattığı hasarı en aza indirme bakımından kritik önem taşıyor. Cisco, 2016 yılı başlarında ortalama 14 saat olan TTD değerini yılın ikinci yarısında altı saate kadar düşürdü. Bu rakamlar, Cisco’nun dünyanın dört bir yanında kurulan güvenlik ürünlerinden toplanan onaylı uzaktan ölçümlere dayandırılıyor.

@HandeArpaligil