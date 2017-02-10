Siber Saldırganlar Kimleri Hedef Aldı?

Siber saldırganlar “görünmez” saldırılarla 40 ülkede büyük şirketlere sızdı

Siber saldırganlar için öncelikli hedefler ABD, Güney Amerika, Avrupa ve Afrika’daki bankalar, telekomünikasyon şirketleri ve devlet kurumları yer alıyor. Baş şüpheliler ise meşhur GCMAN ve Carbanak grupları.

Kaspersky Lab uzmanları sadece meşru yazılımlar kullanan, “görünmez” bir dizi hedefli saldırı tespit etti. Söz konusu saldırılar, yaygın bir şekilde kullanılan penetrasyon testleri ve yönetim araçlarının yanı sıra, Windows’ta görev otomasyonu yapmayı sağlayan PowerShell çerçevesini kullanıyor ve sabit sürücülere zararlı yazılım kaydetmeden, bellekte gizleniyor. Saldırılar, bu karışık yaklaşım sayesinde beyaz listeleme teknolojilerinden faydalanarak tespit edilemiyor ve adli araştırmacılar için geride neredeyse hiç bir iz veya zararlı yazılım örneği bırakmıyor. Saldırganlar sadece istedikleri bilgiyi elde etmelerine yetecek kadar bir süre sistemde kalıyor. Sistemin bir sonraki yeniden başlatılma zamanına kadar ise arkalarında bıraktıkları tüm izler siliniyor.

2016’nın sonunda BDT ülkelerindeki birçok banka Kaspersky Lab uzmanlarıyla irtibata geçerek, orada olmaması gerektiği bir zamanda sunucularının belleklerinde, Meterpreter adlı penetrasyon testi yazılımını bulduklarını bildirdiler. Kaspersky Lab’ın incelemeleri sonucunda Meterpreter kodunun bir dizi meşru PowerShell komut dizisiyle ve diğer bazı yardımcı uygulamalarla birleştirildiği keşfedildi. Birleştirilen bu araçlar, bellekte gizlenerek sistem yöneticilerinin şifrelerini toplayan ve böylece saldırganlara kurbanlarının sistemlerini uzaktan kontrol imkanı sağlayan zararlı kodlara adapte edilmişti. Görünüşe göre nihai hedef, finansal işlemlere erişim sağlamaktı.

Söz konusu keşiften bu yana Kaspersky Lab tarafından ortaya çıkarılan tablo tahmin edilenden de büyük: Çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren 140’ın üzerinde büyük ölçekli kuruluşun ağları saldırıya uğramış ve aralarında Türkiye’den şirketlerin de bulunduğu kurbanların çoğu ABD, Fransa, Ekvador, Kenya, Birleşik Krallık ve Rusya’da bulunuyor.

@HandeArpaligil