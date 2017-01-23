Siber Tehditleri Hafife Almayın

Küçük İşletmeler, Dikkatsiz Çalışanların Sebep Olduğu Siber Tehditleri Hafife Alıyor

Son dönemin en ciddi sorunlarından biri küçükten büyüğe tüm işletmeleri ilgilendiriyor ve siber tehditleri hafife almak yapılabilecek en yanlış davranış.

Çalışan sayısı 50’yi geçmeyen küçük işletmeler, personel davranışlarının siber güvenlik açıklarına sebep olma ihtimalinden büyük şirketlere kıyasla çok daha az endişe duyuyor. Kaspersky Lab 2016 BT Güvenliği Risk Raporu’na göre, küçük işletmelerin sadece %36’sı personel dikkatsizliği konusunda endişe ederken, orta ve büyük ölçekli işletmelerin yarısından fazlası bunu büyük bir sorun olarak görüyor.

Bilgisiz veya dikkatsiz personel tarafından BT kaynaklarının uygunsuz kullanımı, her büyüklükte şirketi siber tehditler karşısında tehlikeye atıp zarara yol açabiliyor. Yapılan araştırmaya göre, çalışanların eylemleri, dünya genelindeki şirketleri savunmasız hissettiren en büyük üç güvenlik zorluğu arasında yer alıyor. 2016’da siber güvenlik sorunları yaşayan işletmelerin yarısından fazlası (% 61), dikkatsiz ve bilgisiz çalışan davranışlarının bu duruma etkisi olduğunu itiraf ediyor. Türkiye’de ise bu oran %67.

Büyük şirketler gibi küçük ve orta ölçekli işletmeler de sürekli gelişmekte olan bir BT altyapısını yönetme zorluğuyla karşı karşıya olmakla birlikte, çalışanların kişisel cihazlarını iş için kullanmasına da izin verme, hatta tercih etme eğiliminde oluyor. Şirketlerin %74’ü iş için kullanılan akıllı telefon miktarının son üç yılda arttığını ve %71’i bu durumun tabletler için de geçerli olduğunu doğruluyor. Türkiye’de bu oran kendini %90 akıllı telefon kullanımı, %83 tablet kullanımı olarak gösteriyor. İş hayatının bu yeni gerçekliği, en küçük işletmelerde bile olsa yöneticileri BT güvenliği ve çalışanların potansiyel olarak tehlike arz eden davranışlarının kontrolü konusunda daha dikkatli olmaya itiyor.

@HandeArpaligil