Siber Tehditleri Tespit Etmek Artık Çok Kolay

Siber tehditleri Cisco ile yakalayın

Şirketlerin siber tehditleri algılaması yaklaşık 100 gün sürüyor;Cisco bağımsız testlerde tehditlerin %91,8ini 3 dakikadan az sürede tespit edip rekor kırdı

Cisco, uç nokta güvenliğinde sektörü değiştirecek yeni yöntemi Cisco AMP for Endpoints’te önleme, algılama ve tepki mekanizmalarını daha sade bir uç nokta güvenliği için birleştirdi. Böylece şirketler yalnızca önlem amaçlı, etkisiz stratejilerden kurtuluyor. Bulutun ölçek ve gücünden yararlanılan Cisco’nun tehdit merkezli güvenlik mimarisi AMP for Endpoints sayesinde kullanıcılar daha fazla tehdidi daha hızlı şekilde görüp durdurabilecek. AMP for Endpoints daha sade, daha etkili bir uç nokta güvenliği sunuyor. SaaS’ın dağıtıldığı, bulut tabanlı bir çözümde buluşan önleme, algılama ve tepki mekanizmaları, sistemin karmaşasını azaltıyor ve yeni tehditleri durduruyor. Çözüm, bu bulut tabanlı yaklaşım ile kuruluşlara hızla harekete geçmelerini sağlayacak bir istihbarat sunarken modern saldırılar karşısında da elini güçlendiriyor.

