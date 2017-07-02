Yeni Sıcaklık Sensörü Neredeyse Hiç Enerji Tüketmiyor

San Diego Üniversitesi’nde çalışan araştırmacılar neredeyse hiç enerji tüketmeyen bir sıcaklık sensörü geliştirdiklerini duyurdu.

Ekibin geliştirdiği sıcaklık sensörü sadece 113 picowatt enerji harcıyor. Bu bir wattın 10 milyarda biri demek. Sensörün makalesi geçtiğimiz günlerde Scientific Reports’ta yayınlandı.

Geliştirici ekibinin başındaki isim olan Hui Wang yaptığı açıklamada düşük enerji tüketimine sahip bu cihazların küçük bir batarya uzun yıllar boyunca çalışabileceğini açıkladı. Ekip enerji tüketimini iki yönden düşürdü. İlki direkt olarak kaynaktan düşüyor. Transistörlerin üzerinde yer alan geçitler elektronların kart üzerindeki akışını kesebiliyor. Transistörlerin giderek küçülmesi bu geçitlerin küçüldüğü anlamına geliyor ve küçük geçitler daha da inceldiği için enerji sızdırıyor. Sensörde bu sızan enerjiyi kullanıyor ve enerji kaynağına herhangi bir etki etmiyor.

Ekip aynı zamanda sensörün yaydığı ısıyı da düşürdü. Bu sayede sensör normal bir sensörden 628 kat daha az enerji tüketiyor. Neredeyse sıfır enerji tüketimine sahip sensör -20 derece ile 40 derece sıcaklıkta çalışabiliyor.