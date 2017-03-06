şifreleriniz İçin Tam Koruma Kaspersky’den

Yeni Kaspersky Password Manager ile şifreleriniz emin ellerde

Kaspersky Lab, freemium şifre yönetimi çözümü Kaspersky Password Manager’ın yeni bir sürümünü kullanıma sundu; böylece şifreleriniz artık Kaspersky güvencesinde. Yeni sürüm, kullanıcılara My Kaspersky portalındaki kişisel sayfaları üzerinden tüm şifrelerine uzaktan erişim, girilen şifreler için otomatik güvenlik doğrulaması, sesle kontrol gibi imkanlar sağlıyor ve bazı diğer faydalı özellikleri de beraberinde getiriyor.

Hesap güvenliği, kullanıcıları internet ortamında en çok endişelendiren konuların başında geliyor. Kaspersky Lab’ın yürüttüğü ankete Türkiye’den katılan kullanıcıların %56’sı hesaplarının hacklenebileceğinden haberdar ve bundan endişe duyuyor. Fakat hesaplarla ilgili konularda kullanıcılara daha çok endişe veren iki konu bulunuyor: şifre çalan yazılımlar (%58) ve mali bilgiler içeren hesaplara ilişkin riskler (%58). Siber suçluların erişebileceği verilerle ilgili olarak, kullanıcılar en fazla şifreleri konusunda kaygılanıyor (%46). Şaşırtıcı bir şekilde, özel fotoğraflar ve videolar konusunda katılımcıların yalnızca %36’sı endişeli.

Kullanıcıların duydukları bu endişe boşuna değil. Aynı ankete katılan kullanıcıların %13’ü, bir yıllık bir süre içerisinde hesaplarının siber suçlular tarafından hacklenme girişimlerine şahit olmuş. Mağdur olan kullanıcılar, hesaplarının en çok şifrelerinin tahmin edilmesi yoluyla hacklendiğini belirtiyor (%26). Günümüzde birçok kullanıcının güçlü parolalar oluşturmayı ihmal ettiğini ve bunları güvenli bir şekilde saklamayı başaramadığını göz önünde bulundurunca, bu duruma şaşırmamak gerekiyor.

Kaspersky Password Manager’ın yeni sürümü, standart özelliklere ek olarak, benzer çözümlerden parolaları içe aktarabiliyor, PC’ler ve Mac’lerde güçlü parolalar üretebiliyor ve kullanıcıların girdikleri parolaların yeterince güvenli olup olmadığını otomatik olarak kontrol edebiliyor. Yeni sürümün kullanıcıları ayrıca, uygulamanın yüklenememesi veya başkalarının cihazından şifre girmeleri gerekmesi durumlarında, My Kaspersky portalındaki kişisel sayfaları üzerinden şifrelerine uzaktan erişim sağlayabiliyor. Gerekli şifrelere, Google Chrome’un sesli komut özelliğiyle her zamankinden daha kolay ulaşılabiliyor.

Söz konusu tüm yeni özellikler PC’ler ve Mac’ler için de mevcut. Buna ek olarak, yeni MacBook Pro kullanıcıları artık ana parola yerine parmak izi de kullanabiliyor.

@HandeArpaligil