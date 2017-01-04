Silikon Vadisi Ekibi CES Fuarında!

CES fuarında olmasanız da tüm gelişmelerden haberdar olabilirsiniz

Senenin ilk ve en heyecanlı etkinliği olan Consumer Electronics Show yani CES fuarında bulunan ekibimiz ile tüm yenilikleri sizinle paylaşacağız.

Teknoloji severler için yeni yılın gelişi CES fuarı sayesinde daha da heyecan verici çünkü bir çok marka CES’de yeni ürünlerini tanıtıyorlar hatta basın toplantılarını bu fuarda düzenliyorlar. Teknoloji fuarları arasında ilk üç arasında yer alan CES fuarını gezen ekibimiz size sıcağı sıcağına her türlü yeniliği paylaşacak. 5 Ocak ile 8 Ocak arasında gerçekleşen CES fuarında gözlemlediğimiz yeni teknolojileri de sizlere aktaracağız. CES fuarıyla ilgili gelişmeleri takip etmek için sosyal medya hesaplarımıza üye olmayı unutmayın.

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@HandeArpaligil