Sinara Labs ‘ten Güvenlik Açığınıza Çözüm

Sinara Labs adlı güvenlik firması, son günlerde çok etkin olarak kullanılan güvenlik sorunlarına çözümler geliştirmiş.

İnternet, kendilerini güvendiğiniz bir varlık gibi gizleyerek; kullanıcı adları, şifreler ve kredi kartı gibi “kişisel olarak tanımlanabilir bilgiler” edinmeye çalışan kötü aktörlerle dolu… Ve hedef odaklı oltalama saldırıları, ciddi veri ihlallerine neden olan en zararlı saldırı türlerinden biri haline geldi. Bir güvenlik firması olan Sinara Labs ise bu konuda bazı ayrıntılara dikkat çekip, belirli çözümleri piayasa sunmuş durumda…

Araştırmacılara göre, 2016’da;

● İhlallerin % 91’i hedef odaklı oltalama saldırıları ile başlıyor.

● Bir ihlali tespit etmek ortalama 146 gün sürüyor.

● Siber güvenlik ihlalini önlemek için ortalama 82 gün gerekiyor.

● Veri ihlalinin genel ortalama maliyeti yaklaşık 4 Milyon USD civarında…

Bu konuda çözüm ise çok büyük farklılıklar gösterebiliyor. Birçok kurum, teknolojik önlemlerin hedef odaklı saldırı vektörlerini engellemek için ihtiyaç olunan tek şey olduğunu varsayar! Bu konuda bize bilgi veren güvenlik firmalarından Sinara Labs ise: “insanlara, süreçlere ve teknolojiye” bütünsel bir savunma yaklaşımını benimsediğini belirtiyor. Firma, bu konuda hizmetiyle beraber bazı modüller hazırlamış.

E-posta Tehdit Simülasyonu Modülü

Sinara, Güvenlik Duvarı, AntiSpam, Anti-Virüs ve Olay Yönetimi Servisleri gibi sınır güvenliği sistemlerini yeni nesil kimlik avı ve saldırı teknikleri ile denetliyor, gerekli sağlamlaştırmaları yapmaya olanak sağlıyor.

Oltalama Simülasyon Modülü

Sinara’nın Phishing simülatörü ise; hedef odaklı oltalama epostalarını, kötü amaçlı Makrolar ve Ransomware gibi gerçek dünyadaki tehditlerin çoğunu tamamen özelleştirilebilir şablonlarla kullanıcılara uygulamanızı sağlıyor. Sinara’nın çok yönlü simülatörü çalışanlara, kendi hatalı eylemlerinden kaynaklanabilecek güvenlik açıklarını anlamalarına yardımcı oluyor.

Eğitim Modülü

Sinara, kullanıcıların davranış değişikliğini etkilemek için deneyim odaklı, hedefli ve sürekli eğitim şeklini benimsemiş. Simülasyon sonuçlarına dayanarak, bireylere veya gruplara belirli eğitimler verebilir ve zaman içindeki ilerlemelerini gözlemleyebilirsiniz. Bir bonus olarak, Sinara’yı, saldırı öncesi / sonrası simülasyonlarla mevcut siber güvenlik bilincinin etkinliğini ölçmek için kullanabilirsiniz.

Siber İstihbarat Modülü

Sinara’nın Siber İstihbarat Modülü ise, beslendiği sızıntı kaynaklarını otomatik olarak arıyor ve muhtemel hassas veri ifşalarını, ele geçirilmiş hesaplar, adınıza üretilmiş sahte alan adları ve kötü amaçlı yazılımlar tespit edilirse sizlere bildiriyor.

Oltalama Raporlama Aracı

Son olarak Sinara’nın Outlook Eklentisi ise, son kullanıcıların şüpheli e-postalar hakkında geribildirimlerini yöneticilerine göndermelerini sağlıyor. Kullanıcıları, olası tehditleri aktif olarak algılayan ve raporlayan proaktif ajanlara dönüştürüyor.

Tüm bu bilgiler ışığında ürün hakkında daha fazla bilgi almak için contact@sinaralabs.com adresinden iletişime geçebilirsiniz.