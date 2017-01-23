Sinema Keyfiniz Sony Garantili

Sinema Keyfiniz için Sony ve Mars Grup işbirliğinde

Türkiye’nin en prestijli sinema zincirlerinden Mars Cinema Group, Sony ile sinema keyfiniz için yeni bir iş ortaklığına imza attı. Yeni iş birliğine göre Mars, Türkiye genelinde 8 sinemada toplam 69 salonunu Sony’nin en gelişmiş 4K Dijital Sinema teknolojileriyle donatacak. 12 ayda tamamlanacak proje, ilk olarak Ocak ayında Çorum AHL Park’ta, Mart’ta ise Emaar Square’de hayata geçirilecek. Güney Koreli CGV Group, geçtiğimiz yıl Mars Cinema Group’u satın alarak Türkiye’nin en büyük sinema zincirini küresel ağına ekledi.

İş birliği çerçevesinde Sony’nin sunduğu çözümler rakiplerinden ayrışıyor. Projektörlerde kullanılan ve sadece Sony’ye özel gelişmiş SXRD™ ekran paneli teknolojisi, canlı renklere ve mükemmel kontrasta sahip etkileyici ve gerçekçi Ultra HD 4K görüntü sağlıyor. Üstün 4K görüntü sunan projektörler rakiplerinin çok ötesinde 8000:1 yüksek kontrast oranına sahip. Daha çok 4K içerik sunulmasıyla birlikte, tam da film yönetmenlerinin seyircilerine sunmak istediği kalite yakalanmış oluyor. Ayrıca, Sony’nin sunduğu 3 boyut teknolojisi, diğer çözümlerden farklı olarak, gözü yormayan ve görüntülerin sağ-sol sırasına göre değil aynı anda değişmesi yöntemini kullanıyor.

Bu yeni ortaklık, Mars Cinema Group ile Kasım 2015’te 82 adet Sony Dijital Sinema 4K projektör ve 3D sistemlerinin satın alındığı ilk başarılı anlaşmanın bir devamı niteliğinde. Önceki anlaşmada, İstanbul’dan ve Ankara’dan Van’a, Mardin’e ve İzmir’e kadar Mars Cinema Group’a ait toplam 10 yeni sinema, Sony Digital Cinema 4K sistemi ile başarıyla donatıldı ve müşterilere en yeni dijital 4K projeksiyonlar kullanıldı.

@HandeArpaligil