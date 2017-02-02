Şirketiniz Nesnelerin internetine Hazır Mı?

Yakın geleceğimiz nesnelerin internetine hazırlık

Nesnelerin internetine hazır olmayan şirketler bile isteseler de istemeseler de zamanla bu teknolojiyle değişip şekil alacaktır.

Bağlantılı cihazlardaki patlama ve onları ana operasyonlarında kullanmayı benimseyen kurumların sayısındaki artışla birlikte analistler şimdi, 2020’ye kadar 20 milyardan fazla “nesne”nin kullanımda olacağını tahmin ediyorlar. Ancak, bunlar bildiğimiz kurumlarımızı nasıl dönüştürecekler?

Son birkaç yılda mobil teknolojinin işyerlerini nasıl etkilediği konusunda deprem niteliğindeki değişimi gördük. Sabit kablolu masaüstlerinden esnek, dijital işbirliği ortamlarına, bütün sektörler, ofis binalarında, üretim alanlarında veya endüstriyel ortamlarda bu mobil teknolojilerin etkisinde kaldılar. Ancak şimdi bir sonraki aşamaya geçiliyor, kurumlar IoT’nin kazançlarını görmeye ve hissetmeye başlıyorlar, bu kazançların arasında maliyet tasarrufu, verimlilik artışı ve gelişmiş müşteri deneyimleri var.



Peki, bu değişim neden önemli. Akıllı konferans salonu yönetimi uygulaması ‘Robin’i ele alalım. Gerekli olanaklara sahip toplantı odanızın rezervasyonunu yaparak yönetim sürecini iyileştiriyor, çalışanlar bir kaç akıllı telefon işlemi ile boş bir toplantı odasını bulabiliyor, rezervasyon yapabiliyor ve yerleşebiliyorla r, toplantı için gittiklerinde otomatik olarak bir Microsoft ‘Skype for Business’ oturumu başlatılıyor, zamandan tasarruf ediliyor. Topluca bu küçük etkiler, çalışma ortamında genel verimlilik ve memnuniyetteki artışa yardımcı olabiliyor.

Endüstriyel ve imalât sektörleri de IoT fırsatlarını benimsiyorlar. Operasyonel teknoloji, daha etkin ve verimli süreçleri desteklemek, maliyetleri düşürmek ve kârlılığı daha artırmak için bilgi teknolojisi ile birlikte çalışıyor.



Büyük Veri yeni bir kavram değil, ancak şimdi dijital işyerlerinde çok sayıda insan, yer ve nesnenin bulunmasıyla birlikte veri miktarları da patlama derecesinde artıyor. Sonuç olarak, bu ciddi miktarlardaki verileri işlemek için gerekli olan bilgi işlem gücünün bir kısmını bir ağa veya Intelligent Edge’e taşımak anlamlı olacaktır. Burada teknolojiler, IoT özellikli aydınlatmadan ısıtmaya ve imalât süreçlerinden endüstriyel sistemlere kadar herhangi bir şeyi birbirine bağlıyor ve otomatikleştiriy or.



Dahası, işyerinin dört duvarının dışında bu verileri birleştirecek sayısız fırsat var – bağlantılı otomobilleri, akıllı park sayaçlarını ve LTE veya düşük güçlü kablosuz sinyaller gibi harici bağlantı çözümlerinin olduğu trafik kontrolünü düşünün.

Intelligent Edge üç katman içerir. Birinci katman temeldir. Tanıdık teknolojileri (yerel alan ağı, kablosuz yerel alan ağı, geniş alan ağı) ve Bluetooth, Düşük Enerji algılayıcıları ve birleşik kenar sistemleri gibi modern yenilikleri içeren bir altyapıdır.

Katman ikide yerel alan platform teknolojileri (mobilite veya önce-mobil platformları), kurumunuzdaki cihazları yönetirken, geniş alan platformları evrensel IoT’yi kullanırlar ve bir bölgedeki milyarlarca cihazı bağlanmaya odaklanırlar.

Sonunda, kurumların dijital işyerlerini çalıştırmak için ihtiyaç duydukları deneyimleri sağlayan uygulama ve servislerin geliştirilmesind e gerekli olan güçlü bir iş ortaklığı ekosistemi katman üçü oluşturur. Tipik bir ekosistem, yeni nesil yenilikçileri ve Microsoft gibi kurumsal oyuncuları içerir.



@HandeArpaligil