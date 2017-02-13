Siz De Ağaçlarımızı Kurtarabilirsiniz

5000’den fazla şirket Akıllı Faks kullanarak ağaçlarımızı kurtarıyor
Turkcell’in dijital ortam üzerinden sağladığı ve kâğıt tüketimine son verdiği Akıllı Faks kullanımı ile ağaçlarımızı kurtaranların sayısı her gün artıyor. 2016 yılında 2,1 milyonu aştı; böylece şimdiye kadar gönderilen 5 milyonun üzerinde faks ile 500’den fazla ağaç kurtarılmış oldu.
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Turkcell Akıllı Faks uygulaması yaygınlaşmaya devam ediyor. 5 binden fazla şirket ve 20 bine yakın kullanıcının yararlandığı Akıllı Faks servisi üzerinden 2016 yılı boyunca 2,1 milyonu aşkın faks gönderildi. Faksların dijital ortamda gönderilmesi kağıt tüketimini de azaltıyor. Akıllı Faks üzerinden sadece 2016 yılında gönderilen fakslar sayesinde 500 ağaçlık bir orman kurtulmuş oldu.
Akıllı Faks’ın en önemli özelliklerinden biri de faks cihazına ihtiyaç duymadan internet olan her yerden faks çekilebilmesi. Çalışanlar bu sayede ofis dışındayken bile cep telefonları veya tabletleri üzerinden faks gönderebiliyorla
Akıllı Faks uygulaması kurumlar tarafından tercih edilirken, bireysel kullanıcılar ise BiP üzerinden faks gönderebiliyorla
Şirket olarak Akıllı Faks’ın kullanılabilmesi için öncelikle kurumun talebini Turkcell Müşteri Yöneticisine iletmesi ve şirketin mevcutta kullandığı faks numarasını Turkcell Superonline’a taşıması veya Turkcell Superonline’den yeni bir numara tahsis etmesi gerekiyor. Birden fazla numara taşıması yapılabildiği gibi ücretsiz olarak birden fazla numara tahsisi de gerçekleştirileb