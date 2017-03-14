Sizin de Survivor’a Gitme Şansınız Var

Lenovo, Şanslı bir Kullanıcısını Survivor Heyecanının Sürdüğü Dominik’e Götürüyor

15 Mart – 15 Nisan tarihleri arasında Lenovo markalı dizüstü bilgisayar alan herkes, her bin TL değerindeki alışverişi için 1 çekiliş hakkı kazanacak ve Dominik’e gitme şansı yakalayacak. Yarın başlayacak bu kampanyayla siz de Lenovo dizüstü bilgisayar satın alarak Survivor’a gitme şansını yakalayabileceğiniz çekilişe katılabilirsiniz.

Dünyanın ve Türkiye’nin 1 numaralı bilgisayar üreticisi, sunucu alanında ve Moto markası ile akıllı telefon pazarında hızla büyüyen teknoloji devi Lenovo, teknoloji severleri Karayipler’in en gözde tatil merkezi olan Dominik Cumhuriyeti’ne gönderiyor. Kampanya kapsamında, 15 Mart – 15 Nisan tarihleri arasında Lenovo markalı dizüstü bilgisayar alan herkes her bin (1.000 TL) Türk Lirası değerindeki alışveriş için 1 çekiliş hakkı kazanacak ve seçeceği bir kişiyle birlikte rüyaları süsleyen bir tatile çıkma şansına sahip olacak. Bir kişi maksimum 6 çekiliş hakkına sahip olacak.

Kampanyaya katılmak için yapılması gerekenler ise oldukça kolay. Perakende mağazalarından veya online satış kanallarından alınan ürünlerde geçerli olacak kampanyaya göre en az bin TL (1.000 TL) değerindeki ürününüzü aldıktan sonra www.lenovodominikmacerasi.com sitesinden başvuru yapabilirsiniz. Siz de 15 Nisan’da sonlanacak olan kampanyanın ardından açıklanacak talihlilerden biri olarak seçeceğiniz bir kişiyle Dominik Cumhuriyeti’ne gidebilir ve bembeyaz kumların ve okyanusun keyfini çıkarabilirsiniz. Kampanya ile ilgili detaylı bilgiye www.lenovo.com.tr ya da Lenovo sosyal medya hesaplarından ulaşabilirsiniz.

@HandeArpaligil