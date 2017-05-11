Snapchat Bir Dolu Yeni Özellik Yayınladı

Snapchat, Facebook ve ürünleri ile büyüyen rekabetinde yerini koruyabilmek sürekli olarak kullanıcılarına yenilikler sunmaya çalışıyor.

Özellikle Instagram, Hikayeler özelliği ile beraber Snapchat’in en büyük rakibi haline geldi. Sosyal medya platformu bu baskının altından kalkabilmek için kullanıcılarına bazı yeni özellikler getirdi. Artık snapler süresiz olarak gösterilebiliyor, emojiler ile çizim yapılabiliyor ve sihirli silgi ile ekranda yer alan objelerin etrafları silinerek yakın görsellerle doldurulabiliyor.

Bu yenilik bu hafta Snap’in finansal çeyrek raporları ile beraber geldi. Bugün gelen özellik ile ise artık snaplerin görüntülenme süresi de uzatıldı. Kullanıcılar artık 10 saniyeye kadar seçim yapabiliyor ya da isterlerse görselin sürekli olarak gösterilmesini seçebiliyor. Bu görsel kapatıldıktan sonra kendini yok ediyor.

Uygulama üzerinden çekilen videolara da yeni bir özellik geldi. Bu özellikle beraber artık videolar döngülere çevrilebiliyor ve bu döngüler kullanıcı videoyu kapatıncaya kadar oynatılıyor. Bu özellik Instagram’ın uzun süredir kullanımda olan Boomerang özelliğine benziyor.