Snapdragon İşlemcili Windows 10 PC

Snapdragon işlemciler akıllı telefonlardan sonra şimdi de Windows 10 PC’lere giriyor

Windows 10 PC işletim sisteminin yeni nesil Qualcomm işlemciler ile çalışmasını sağlamak amacıyla Microsoft ile Qualcomm işbirliğine gittiğini duyurdu.

Windows 10 ekosistemini tam anlamı ile destekleyecek Snapdragon işlemci, Windows donanım geliştiricilerinin yeni nesil cihaz form faktörleri geliştirmesini mümkün kılacak ve mobiliteyi bulut işlemlerine taşıyacak şekilde tasarlandı. Geleneksel PC işlemleri her geçen gün daha fazla mobil hale gelirken Qualcomm Technologies, tüketicilerin her zaman açık ve bağlantıda kalma taleplerini karşılamak için benzeri görülmemiş bir inovasyon hızı ile mobil ekosistemin ölçeklenebilirliğini kullanıyor. Snapdragon, Windows 10 bilgisayarları destekleyerek günümüzün önde gelen akıllı telefonlarında kullanılan üstün teknolojiler ile en iyi işlem ve verimliliği bir araya getirecek. Snapdragon’un güç verdiği yeni Windows 10 PC’ler, x86 Win32’yi ve Adobe Photoshop, Microsoft Office ve Windows 10 oyunlarının da dahil olduğu evrensel Windows uygulamalarını destekleyecek şekilde tasarlanabilecek.

Snapdragon işlemci ile çalışan ilk Windows 10 PC’lerin 2017 yılının başlarında satışa sunulması bekleniyor.

@HandeArpaligil