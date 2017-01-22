Sömestr’da Monster Notebook Kazanma Şansı

Karne hediyesi olarak Monster Notebook kazanma imkanınız var

Türkiye’nin ilk yerli E-spor platformu Gamecell Hive’ın teknoloji sponsoru ve Türkiye’nin ilk yerli notebook üreticisi olan Monster Notebook’un oyunculara sürprizleri devam ediyor. Bu hafta içinde yapılacak ve yaratıcılığın ölçüleceği yarışmada birinci olan kişi Monster Notebook kazanma şansını elde edecek.

Bu hafta #monsterlarcanlanıyor hashtagiyle başlayacak olan yarışmada kazanan Monsterseverler, çeşitli oyunların yanı sıra en iyi oyun canavarlarından biri olan Monster Abra A5 V8.1.2 Oyun Bilgisayarı’nı da kazanma şansına sahip olacaklar.

Hayal gücünün sınırlarını en çok zorlayan tasarım Abra A5 V8.1.2’in sahibi olurken ikinci olan tasarım FIFA 17 ile sahaların tozunu attıracak, üçüncü olan tasarım da Overwatch’la rakiplerini dize getirmeye çalışacak.

Sizleri farklı dünyaları keşfetmeye çıkaracak olan Abra A5 V8.1.2 Oyun Bilgisayarı’nı kazanmanız için yapmanız gerekenler;

Monster Facebook sayfasında yer alan yarışma duyurusunu herkese açık olarak paylaşmak,

herkese açık olarak paylaşmak, Beğendiğiniz en yeni Monster Notebook modelini hayal gücünüzün sınırlarını zorlayarak oyun blokları, oyun hamuru, toprak, karton veya farklı malzemeler kullanarak tasarladığınız ürüne ait videoyu Facebook, Twitter veya Instagram’dan #monsterlarcanlanıyor etiketiyle herkese açık olarak paylaşan kullanıcılar, yarışmaya katılmaya hak kazanacaktır.

Her oyuncu hayal gücünü kullanarak farklı tasarımlar yapacak ve bunlar Monster logosuyla ve #monsterlarcanlanıyor hashtagiyle yayınlanan videoda karşımıza çıkacaklar. Oyuncuların el becerilerini ve hayal güçlerini sergileyecekleri bu yarışma 18.01.2017 saat 12:00’de başlamış olup, 30.01.2017 tarihinde saat 17:00’de son bulacaktır. En iyi tasarım Monster jürisi tarafından seçilecektir.

Kazanan tasarımlar 3 Şubat tarihinde Gaming İstanbul 2017 Dijital Eğlence ve Oyun Fuarı’ndaki Monster Notebook’un teknoloji sponsorluğunu gerçekleştirdiği ve farklı turnuvaların yapıldığı Türkiye’nin ilk yerli E-spor platformu olan Gamecell Hive ana sahnesinden açıklanacak.

@HandeArpaligil