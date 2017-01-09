Sonunda Nokia 6 Görüntülendi

Nokia’nın uzun bir süredir akıllı telefon pazarına dönüş yapacağı konuşuluyordu. Birçok Nokia modelinin ise prototip çizimler ile piyasada dolaştığı herkesi malumu durumunda. Uzun süredir D1-C kod adıyla dolaşan Nokia, artık resmen Nokia 6 olarak karşımıza çıkıyor.

Artık kesinlik kazanan model yaklaşık 250 usd fiyat etiketiyle satışa sunuluyor. Şimdilik sadece Çin‘ de jd.com üzerinden satılacak olan Nokia, şubat ayında MWC‘de yeni modellerini de tanıtacak. Nokia 6‘nın dizaynı oldukça sade ve şık olarak gözüküyor. TA-1000 model numarasına sahip olarak görüntülenen Nokia 6’nın teknik özellikleri ise;

5.5″ 1920×1080 piksel çözünürlüğünde 2.5D kavisli cam tasarımına sahip ekran, Qualcomm Snapdragon 430 ve sekiz çekirdekli işlemci yanı sıra Adreno 505 grafik işlemci içeriyor. Nokia 6, 4GB sistem belleğine sahip ve dahili hafızası 64 GB. f/2.0 lens içeren 16 MP arka kamera ve yine f/2.0 lens içeren 8 MP ön kameraya sahip. İşletim sistemi ise Nougat olarak belirtiliyor.

Alüminyum 6000 serisi materyal kasaya sahip olacağı belirtilen Nokia‘nın oldukça sağlam bir yapıya sahip olacağı göze çarpıyor.

Nokia 6 bahsettiğim gibi şimdilik sadece Çin‘de satışa çıkarılacak ve işlemcisine bakınca amiral gemisi bir model olabileceğini söylemek zor. Ancak şu bir gerçek ki, yılların efsane telefon markası, ilk akıllı telefonların öncülerinden olan marka geri dönüyor diyebiliriz. Bu dönüşe ise sayılı zamanlar kaldığı aşikar durumda.

Bakalım bu geri dönüş akıllı telefon piyasasına ne gibi bir hareket getirecek, pazar payları nasıl etkilenecek hep birlikte göreceğiz.

@ardameric