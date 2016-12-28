Sony Akıllı Lens ile Herkesi Hayrete Düşürecek

Sony akıllı lens ile istediğiniz anda video kaydedebileceksiniz

Artık akıllı telefonlarla video kaydedip izleme devri sona eriyor; artık Sony akıllı lens teknolojisini kullanarak video kaydı yapacağız.

Sony bir video yayınladı ve izleyen herkesi şaşkına çevirmeyi başardı. Bu videoda gözlük yerine kullanılan kontakt lensin neler yapabileceğini hepimize gösterdi. Özel tasarlanan lens ile otomatik odaklama, pozlama ayaları ve yakınlaştırma gibi özelliklere sahip olabiliyorsunuz. Lensinizle video kaydı yapabilir daha sonra da bu kaydı oynatabilirsiniz. İlkbahar aylarında Sony akıllı kontakt lens konusunda patent başvurusunu tamamlamıştı ve bu tarihten itibaren de patentini aldığı lensi bize ne zaman göstereceğini beklemeye başlamıştık. Aşağıda da izleyebileceğiniz bu tanıtım videosu 55 milyon kere izlenerek son dönemin en çok izlenen videoları arasındaki yerini aldı.

@HandeArpaligil