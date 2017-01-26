Sony’den Büyük ödüllü Yarışma

Sony’nin düzenlediği belgesel yarışması büyük ödüllü

Sony, film yapımlarında yaratıcı belgesel hikaye anlatımını ön plana çıkarmak için düzenlediği büyük ödüllü özel yarışmasının duyurusunu yaptı.

Dünyanın her yerinden içerik oluşturucuların hayal gücünü ve azmini ödüllendirecek yarışmanın kazananı, çalışmalarında kullanabileceği yeni PXW-FS7M2K kamerayı kazanacak. Sony, belgesel yapımcılarına, muhteşem bir kamera olan yeni PXW-FS7M2K’yi kazanma şansı veriyor. Katılımcıların kendi hikaye anlatma becerilerini sergileyen kısa, bir dakikalık bir belgeseli göndermeleri gerekiyor. İçerik oluşturucu, hikayesini anlatırken kullandığı tekniklere göre değerlendirilecektir.

Yarışmaya katılmak için, tüm başvurular Youtube‘a yüklenmeli ve Sony Profesyonel formuyla birlikte 12 Mart’a kadar gönderilmelidir. 1-12 Mart tarihleri arasında YouTube’da en çok “beğeni” alan ilk on video finale kalacak ve tanınmış film yapımcısı Philip Bloom, yarışmanın birincisini ve ikincisini seçecektir. Yarışmanın birinci ve ikincisi, 22 Mart’taki canlı sinema web semineri sırasında duyurulacaktır. İkinciye video kamera Sony α7S II verilecektir.

2016’nın sonunda FS Serisi Super35mm ailesine eklenen kamera, yaratıcı belgesel ve bağımsız prodüksiyon için Elektronik Değişken ND Filtreler, Kilitleme Kolu Tipi E-yuva ve İncelikli Mekanik Tasarım gibi gelişmiş özellikler sunuyor. Orijinal FS7’nin en güçlü yönlerini temel alan bu yeni model, uzun süreli çekim ve prodüksiyon uygulamaları için optimize edildi. Sony’nin rakipsiz teknolojisi, FS7 II ile çekim yapmayı gerçekten özgürleştirici bir deneyim haline getiriyor ve BT2020 renk alanında kayıt yapma seçeneği sağlayarak Sony’den beklendiği gibi büyüleyici 4K görüntüler sunuyor.

@HandeArpaligil