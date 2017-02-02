Sony’den Lazer Işık Kaynaklı Projektörler

Sony’nin eğitim ve kurumsal segmentler için geliştirdiği uygun maliyetli ve kompakt lazer ışık kaynaklı projektörleri büyüleyici bir parlaklık sunuyor

Sony, 5.000 lm parlaklığındaki WUXGA VPL-PHZ10 ve yine 5.000 lm parlaklığındaki WXGA VPL-PWZ10 Z-Phosphor™ lazer ışık kaynaklı yeni projektörlerini duyurdu.

Sony, yeni nesil iki model piyasaya sürerek lazer ışık kaynaklı (Z-Phosphor) projektör serisini genişlettiğini duyurdu. Bu iki model, sınıflardan toplantı salonlarına kadar kullanılmak üzere, lazer teknolojisi kurulumunu hiç olmadığı kadar uygun maliyetli hale getirmeyi hedefliyor. 5.000 lm parlaklığındaki WUXGA VPL-PHZ10 ve yine 5.000 lm parlaklığındaki WXGA VPL-PWZ10 projektörler, şimdiye dek sadece lambalı projeksiyon kullanmış müşterilere, lazerin görüntü kalitesini sunarak renk üretimi ve hemen hemen hiç bakım gerektirmeme özellikleri gibi avantajlar getirecek.

Lazer projeksiyona geçiş yapmak, eğitim ve kurumsal ortamda birçok avantaj sağlıyor. Sony’nin yenilikçi Z-Phosphor lazer ışık kaynağı teknolojisi, yüksek parlaklık ile büyüleyici görüntü çözünürlüğünü bir araya getirirken sunum yapan kullanıcıların zamandan tasarruf etmelerine ve içleri rahat bir şekilde çalışmalarına imkan tanıyor. Üründe lamba kullanılmadığı için lambanın ısınmasını veya soğumasını beklemek, eğim açısını kısıtlamak ya da yüksek parlaklık ile yüksek çözünürlük arasında seçim yapmak gerekmiyor. Sony, piyasaya sunduğu kompakt ve verimli projektör serisi ile lazer projeksiyonu daha geniş bir müşteri yelpazesi için cazip bir yatırım haline getiriyor.

3LCD BrightEra™ teknolojisine sahip iki yeni projektör, görüntünün kırmızı, yeşil ve mavi komponentlerini ayrı ayrı yansıtarak parlak, doğal renkler sergiliyor ve diğer projeksiyon sistemlerini etkileyebilen “renk kırılmasının” önüne geçiyor. Sony’nin Reality Creation sistemi, net, keskin ve yüksek kaliteli görüntüler için her pikseli optimize etmek amacıyla güçlü bir desen veritabanı kullanıyor ve her giriş kaynağını kare kare analiz ediyor. Sony’nin bir diğer özelliği olan Contrast Enhancer kapasitesi de ev sineması projektör teknolojisinden yararlanarak görüntünün aydınlık ve karanlık alanlarını gerçek zamanlı geliştiriyor, vurgulanan yerleri öne çıkarıyor, zengin ve derin siyahlar sunuyor.

Lazer ışık kaynaklı projektörler, anında açılma/kapanma işlevi, eğme açısına bağlı olmayan tasarımı ve geniş aralıklı dikey/yatay lens kaydırma gibi esnek ve yenilikçi özellikleri sayesinde son derece kolay kullanılabiliyor ve Sony’nin, iş ortaklarına ve müşterilerine, pazar talebinden fazlasını karşılayan ürünler imal etme vaadini yerine getiren çözümler olarak yerini alıyor.

@HandeArpaligil