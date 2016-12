Sony PlayStation 4 Pro’nun satışa sunulmasıyla birlikte PlayStation’un pazar payında ciddi bir artış gözlemlendi ve bu veriler ışığında diyebiliriz ki, Sony, PlayStation 4 Pro ile uçuyor

Geçtiğimiz hafta herkesin merakla beklediği PlayStation 4 Pro satışa sunuldu. MCV’nin paylaştığı rapora göre, yeni PlayStation 4 Pro konsolunun satışa sunulmasıyla birlikte PlayStation 4 modellerinin haftalık satış rakamları bir anda yüzde 204 oranında bir artış gözlemlendi ve Sony, PlayStation 4 Pro ile uçuyor tabirinin ne kadar doğru olduğunu bize rakamlar da göstermiş oluyor.

MCV’nin raporunda yer alan bilgilere göre, yükselen satış oranının yüzde 65’lik kısmının PlayStation 4 Pro’nun olduğu göze çarpıyor. Ayrıca, PlayStation 4 de, satış oranını geçen haftaya göre yüzde 8.5 oranında yükselterek, bu hızlı büyümeye ayak uydurmuş olduğu görülüyor.

Sony’nin çıkarmış olduğu oyun konsolunun PlayStation 4’ün en büyük rakibi olan ve Microsoft’un ürettiği Xbox One‘ın ise, İngiltere’deki satışlarını yüzde 85 oranında arttırmış olduğu göze çarpıyor. Her iki oyun konsolunun satışlarının yükselmesiyle birlikte Sony PlayStation 4 yüzde 53, Xbox One ise, yüzde 37’lik pazar payına ulaşarak haftanın kapanışı yapmış oluyorlar.

Bakalım önümüzdeki günlerde artış eğilimli olan bu grafikler de ne gibi değişiklikler yaşanacak. Bunları hep birlikte göreceğiz.

@ardameric