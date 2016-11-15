Sony, PlayStation 4 Pro ile Uçuyor

Sony PlayStation 4 Pro’nun satışa sunulmasıyla birlikte PlayStation’un pazar payında ciddi bir artış gözlemlendi

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Sony, PlayStation 4 Pro ile uçuyor

Sony PlayStation 4 Pro’nun satışa sunulmasıyla birlikte PlayStation’un pazar payında ciddi bir artış gözlemlendi ve bu veriler ışığında diyebiliriz ki, Sony, PlayStation 4 Pro ile uçuyor

Geçtiğimiz hafta herkesin merakla beklediği PlayStation 4 Pro satışa sunuldu. MCV’nin paylaştığı rapora göre, yeni PlayStation 4 Pro konsolunun satışa sunulmasıyla birlikte PlayStation 4 modellerinin haftalık satış rakamları bir anda yüzde 204 oranında bir artış gözlemlendi ve Sony, PlayStation 4 Pro ile uçuyor tabirinin ne kadar doğru olduğunu bize rakamlar da göstermiş oluyor.

Sony, PlayStation 4 Pro ile uçuyor

MCV’nin raporunda yer alan bilgilere göre, yükselen satış oranının yüzde 65’lik kısmının PlayStation 4 Pro’nun olduğu göze çarpıyor. Ayrıca, PlayStation 4 de, satış oranını geçen haftaya göre yüzde 8.5 oranında yükselterek, bu hızlı büyümeye ayak uydurmuş olduğu görülüyor.

Sony Playstation 4 Pro Satışta 

Sony’nin çıkarmış olduğu oyun konsolunun PlayStation 4’ün en büyük rakibi olan ve Microsoft’un ürettiği Xbox One‘ın ise, İngiltere’deki satışlarını yüzde 85 oranında arttırmış olduğu göze çarpıyor. Her iki oyun konsolunun satışlarının yükselmesiyle birlikte Sony PlayStation 4 yüzde 53, Xbox One ise, yüzde 37’lik pazar payına ulaşarak haftanın kapanışı yapmış oluyorlar.

Sony, PlayStation 4 Pro ile uçuyor

Bakalım önümüzdeki günlerde artış eğilimli olan bu grafikler de ne gibi değişiklikler yaşanacak. Bunları hep birlikte göreceğiz.

@ardameric

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http://www.silikonvadisi.tv
Kendisi 1998 yılından beri bilfiil teknoloji sektörünün içinde bulunmaktadır. Geçen yıllar içerisinde profesyonel olarak Türkiye ve yurtdışında, büyük ölçekli uluslararası firmalarda yöneticilik ve danışmanlık görevlerinde bulunmuştur. Pazarlama, strateji, inceleme, denetleme görevlerini yerine getirirken, akıllı telefon ve tablet ürünlerinin de içinde bulunduğu birçok alanda profesyonel uzmanlık sertifikalarına hak kazanmıştır. Ağustos 2016 tarihi itibariyle Silikon Vadisi' nde, "Yönetim Danışmanlığı, Haber Direktörlüğü ve Uzman Teknoloji Yorumculuğu" görevleriyle yer almaktadır.
  • Tolga Kahraman

    Yeniymiş… Peh peh peh… Ellerinde ki eski malzemeleri PS4 olarak millete sattılar ve şimdi gerçek PS+ ü çıkarıyorlar… İphone nun 5-5s, 6-6s, 7-7s aldatmacasından ne farkı var… Yeter demek lazım insanları tüketime yöneltip, kandırmanıza… Eskiden bir ürünü alır, iki sene en azından keyifle kullanırdın… 6 ayda bir yenilemenin ne alami var… siz keseyi dolduracaksınız diye insanların zorlanarak aldığı ürünün pul etmenin anlamı ne…?

  • Tolga Kahraman

    Sony’nin resmi forumunda PlayStation 4 Pro’nun 4K destekli bazı televizyonlar ile yaşanan uyum sorununa ait mesajlar siliniyor. Uyandırayım…