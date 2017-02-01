Sony Toplantılara Hayat Verecek

Sony’nin yeni Vision Exchange çözümü Aktif Öğrenim ve kurumsal toplantılara hayat veriyor

Sony, eğitim ve kurum sektörlerindeki kullanıcılar için toplantılara hayat verme amacıyla yeni sezgisel işbirliği çözümü Vision Exchange™’i tanıttı.

Oldukça esnek ve uygun fiyatlı olan Vision Exchange, öğrencileri, öğretmenleri ve sunum yapanları yaratıcı tartışmaya ve bilgi paylaşımına teşvik ediyor, çalışma grubu tabanlı dinamik bir ortamda bir araya getiriyor.

Üniversiteler, yüksek öğrenim kurumları ve kurumsal konferans odaları için ideal olan Vision Exchange, çok çeşitli öğretim ve toplantı alanlarına uygun, dinamik ve esnek bir çözüm sunuyor. Ekipler, herkesin dizüstü bilgisayarındaki veya tabletindeki içeriği kablosuz olarak paylaşarak, beyin fırtınası yapabilir ve birlikte çalışabilir. Uzak konumlara bir video bağlantısı ekleyerek katılımcıları tartışmaya çağırmak kadar kolay; bu da ekip çalışmasını gerçekten global hale getiriyor.

Geleneksel “tek yönlü” dersler, sürekli daha geniş bir öğrenci katılımını ve kavrayışı destekleyen interaktif yöntemlerle değiştiriliyor.

Basit lisans seçeneğiyle erişilebilen Uzak İletişim seçeneği, çalışma gruplarının standart tabanlı görüntülü konferans sistemlerini kullanarak uzak tesislere bağlanmasına olanak sağlıyor. Katılımcılar yalnızca kendi cihazlarındaki (dizüstü bilgisayarlar, tabletler ve akıllı telefonlar) içerikleri değil, aynı zamanda görüntülere eklenen notları veya beyaz tahta açıklamalarını gerçek zamanlı olarak paylaşabiliyor.

Günümüzde birçok toplantı odası, kablolu tek bir içerik kaynağı ve tek bir ekran ile anahtarlayıcılar, görüntülü konferans sistemleri ve diğer donanımları içeren özel bir AV sistemi üzerine kurulu. Bu karmaşık kurulum, genellikle sunum yapanların toplantı yerine garip kablolara odaklanmasıyla zaman kaybına ve yılgınlığa neden oluyor. Vision Exchange™, bu operasyonel sıkıntıları ortadan kaldırarak katılımcıların gelişmiş iletişimle toplantıya odaklanmasına olanak sağlıyor.

@HandeArpaligil