Sony Xperia L1 Sizi de Etkileyecek

Xperia L1: Şık tasarımı, etkileyici ekranı ve akıcı performansıyla karşınızda

Sony Mobile bugün, 5.5” HD ekrana ve akıcı bir performansa sahip olmasının yanı sıra uygun fiyatıyla dikkat çeken yeni akıllı telefonu Xperia L1 ’i duyurdu.

Sony Mobile Communications Ürün Pazarlama Direktörü Tsutomu Sato, “Xperia L1, şık tasarıma sahip bir akıllı telefon olarak gösterişli ekranını akıcı bir performans ile birleştirirken, göstermekten gurur duyacağınız ikonik Sony tasarımı ile geliyor” dedi.

Xperia L1, premium bir görüntüye sahip – büyük 5.5” HD ekranı ile ister evde ister dışarıda olun, sürükleyici ve etkileyici bir izleme deneyimi yaşamanızı sağlıyor.

Bütün bu özellikler hem görüntü hem de kullanımı muhteşem olan kusursuz bir kesintisiz çerçeve ve alışılagelmiş Sony tasarımı ile birleşiyor.

Xperia L1, hepsi muhteşem dokunuşlara sahip klasik Siyah ve Beyaz renkleriyle gelirken, cihazın Pembe versiyonu sadece belirlenen bölgelerde satışa sunulacak.

Xperia L1 akıcı performansı, Quad-Core işlemci platformu ve hızlı 4G LTE internet özellikleriyle desteklenirken, hızlı ve sorunsuz bir kullanım tecrübesi sunuyor.

Resim ve videolarınızı güvenli bir şekilde kaydedebileceğiniz, 256GB’a kadar artırılabilen microSD kartın yardımıyla, içerikleri indirmek ve depolamak artık kolay.

“Smart Cleaner”, Xperia L1’inizin şarjının çok daha uzun süre dayanması için önbelleği ve kullanılmayan uygulamaları otomatik olarak silerken arka planda rahatsızlık vermeden çalışabiliyor.

Xperia L1, Sony Mobile’ın “Xperia Actions” isimli motorunun yardımıyla, çevrenizdeki etkenlere göre telefonunuzun ayarlarını ve fonksiyonlarını düzenliyor. Cihazın “İyi geceler” modu, telefonu otomatik olarak “Rahatsız etmeyin” moduna alırken, Xperia L1 ekran ışık düzeylerini azaltarak şarj sırasında herhangi bir aksama yaşanmasını da engelliyor.

2016’da ilk kez sunulan, tercihleri düzenlemenin yanı sıra zamanlı ve güvenilir tavsiyeleri ekranda gösteren kişisel asistanınız “Xperia Tips” sayesinde Xperia L1’inizi en etkili şekilde kullanabileceksiniz.

Xperia L1, Avrupa, Ortadoğu&Afrika, Asya, Kuzey Amerika ve Latin Amerika’da belirlenen pazarlarda Nisan 2017 sonunda satışa sunulacak.

@HandeArpaligil