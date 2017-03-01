Sony Xperia XA1 ve XA1 Ultra İle Kusursuz Fotoğraf

Kusursuz fotoğraf: Sony’nin yeni Xperia XA1 ve XA1 Ultra modelleri üstün kamera kalitesini süper orta sınıf yelpazesine taşıyor

Sony Mobile, yenilenen “X” serisinin nefes kesen iki süper orta sınıf modeli Xperia XA1 ve Xperia XA1 Ultra’yı tanıtırken amaçlarının kusursuz fotoğraf çekmek olduğunu açıkladı. Sony Mobile, yenilenen “X” serisinin iki yeni modeli Xperia XA1 ve Xperia XA1 Ultra’yı tanıtırken amaçlarının kusursuz fotoğraf çekmek olduğunu açıkladı.. Geçen yılın XA modellerinin başarısını daha da ileriye taşıyan Sony, XA1 ve XA1 Ultra modellerinde ekrandan en iyi şekilde yararlanmanızı sağlayan kesintisiz harika tasarımla, üst seviye kamera özellikleri ve sekiz çekirdekli işlemci ile karşınıza çıkıyor.

XA1 ve XA1 Ultra’da 23MP yüksek çözünürlüklü mobil sensör için 1/2.3” Exmor™RS, parlak F2.0 lens ile düşük ışık koşullarında bile muhteşem fotoğraflar elde etmenizi sağlayan kamera uzmanlığı, Sony’nin dijital fotoğraf makinesi bölümünden alındı. Cihazı açtıktan sonra 0.6 saniye içinde çekim yapabilme imkanı süper hızlı yolculuğunuzu garantilerken, hızlı ve hassas Hibrit Otomatik Odaklama sayesinde en plansız anlara her zaman odaklanmanızı sağlıyor.

Selfie dünyası için büyük önem taşıyan ön kameralar Xperia XA1 ve Xperia XA1 Ultra modellerinde geliştirilmiş şekilde mükemmeli sunmak için geliyor. Xperia XA1, üzerindeki 8MP, 23mm geniş açılı lens sayesinde grup selfie’lerinde bile kimseyi dışarıda bırakmadan her türlü kareyi çekmenize yardımcı oluyor. XA1 Ultra’da ise el titremesinin etkilerini ortadan kaldırmak ve düşük ışıktaki selfie’leri geliştirmek üzere Optik Görüntü Sabitleme özelliğinin yanı sıra, yüzünüzü doğal şekilde aydınlatacak akıllı selfie flaşlı 16MP ön kamerası bulunuyor. Her iki modelde de yer alan ‘El Deklanşörü’ kamera özelliği tek bir el hareketi ile mükemmel selfie’yi çekmenize imkân tanıyor.

2016 yılında hayata geçirilen harika kenarsız tasarım, kıvrımları elinize mükemmel şekilde oturmasını sağlayan kesintisiz bir yüzey illüzyonu yaratmak üzere yeniden düzenlendi. XA1 üzerindeki uçtan uca HD (720p) 5 inç ekran ve XA1 Ultra üzerindeki Full HD (1080p) 6 inç ekran, net ve keskin bir izleme deneyimi sağlamak için görüntüleme teknolojileri ile de destekleniyor. Üst ve alt kısımlardaki elmas kesimli yüzeyde Sony işçiliği net şekilde görülürken, alüminyum kenarlarda kullanılan materyal elde zengin bir his yaratıyor.

Enerji tasarrufuna sahip sekiz çekirdekli MediaTek işlemci, internet araması yaparken, video izlerken ve en sevdiğiniz oyunu oynarken dahi size hızlı ve benzersiz bir deneyim sağlıyor.

Hem XA1 hem de XA1 Ultra, akıllı telefonun kullanım ömrü boyunca daha uzun süren bir performans sağlamak üzere tasarlandı. Qnovo Adaptive Charging, pilin kullanımını takip ederek ömrünü azami düzeye çıkartmak için şarj akımını ayarlıyor. Stamina Modu ise bazı fonksiyonları kapatıp pil ömrünü arttırarak en çok ihtiyaç duyduğunuzda pilinizin daha uzun süre dayanmasını sağlıyor. Sony’nin Smart Cleaner’ı, zaman içinde bozulma olmaksızın en iyi hız ve performansı elde etmek için önbelleği ve kullanılmayan uygulamaları otomatik olarak temizleyerek cihazınızın performansını ve belleğini akıllıca yönetiyor. Ayrıca, her iki model de sadece birkaç dakikalık şarj ile saatler süren hızlı şarjı destekliyor.

XA1 ve XA1 Ultra’da bulunan Xperia yelpazesinin yeni üyesi Xperia Actions ise, kişiselleştirile bilir ayarlar ve kişiye özel tavsiyeler teklif ederek günlük hayatınızı kolaylaştırmak için kullanım alışkanlıklarını zı öğrenmeyi hedefliyor. Örneğin, uyumaya gittiğinizde, Xperia’nız uyku rutininizi öğrenerek ekran parlaklığı ve çağrı ses düzeyini otomatik olarak ayarlıyor.

Android N ile bahar 2017’de piyasaya sürülecek olan Xperia XA1 ve Xperia XA1 Ultra, Beyaz, Siyah, Pembe ve Altın renk seçenekleri ile geliyor. Her iki modelin tamamlayıcı aksesuarları arasında Beyaz ve Siyah Son Moda telefon standı yer alıyor.

@HandeArpaligil