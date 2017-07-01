Sony Yeniden Plak Basmaya Başlayacak

Sony en son plağını 1989 yılında basmıştı ve şirket plakların yeniden ünlü olmasıyla beraber tekrardan plak basmaya başlayacak.

Sony, Tokyo’nun güneybatısında yer alan fabrikasında önümüzdeki yıl Mart ayından itibaren plak üretmeye başlayacak. Şirketin hangi tür müzik için plak üretimine başlayacağı bilinmiyor ancak modern müziklerin yanında eski ve popüler Japon şarkıları da yer alacak.

Şirket yaklaşık 30 yıl önce plak üretimine son vererek CDlere yatırımını yaptı ancak geçen yıl plak satışı son 25 yılın en yüksek seviyesine ulaştı. İngiltere merkezli HMV yaklaşık iki sene önce Japonya’nın Shibuya şehrinde plak mağazasını açmıştı. Plak göz göre göre geri geliyor ancak şirket plağın nasıl yapıldığını bulacak mühendis bulmakta zorluk çekiyor.