Sony’nin Rekor Fiyatlı Projeksiyonu

Sony’nin CES Fuarına özel tanıttığı rekor fiyatlı projektörü

CES haberleri son hız devam ediyor. Sony bu fuarda ilk kez görücüye çıkarttığı kısa mesafeden inanılmaz boyutta görüntü alabileceğiniz rekor fiyatlı projeksiyon cihazıyla hepimizi şaşırttı.

Sony VPL-VZ1000ES model adına sahip yeni modelinin en önemli özelliği dar odalar ve ufak alanlarda rahatlıkla kullanılabilmesi. Ultra Short Throw özelliği yani kısa mesafeden büyük boyda görüntü elde edebileceğiniz bu teknoloji sayesinde 16 santimetre gibi bir mesafeden 100 ile 120 inç arasında görüntü alabiliyorsunuz. 2500 lümen parlaklık değeri ve limitsiz dinamik kontrast oranı ile farkını ortaya koyan bu projeksiyon cihazı ayrıca Sony’nin Z-Phosphor lazer teknolojisine de sahip. Sony VPL-VZ1000ES, 4K HDR destekli Ultra Short Throw projektör raflardaki yerini Nisan ayı itibariyle alacak ama şimdiden söyleyelim bu ürünün etiket fiyatı 25000 dolar olarak belirtiliyor.

@HandeArpaligil