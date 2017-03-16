Sosyal Medyayı En İyi Kullanan Kim

Samsung sosyal medyayı en iyi kullanan marka oldu

SocialBrands’ın açıkladığı Türkiye sosyal medya marka endeksi sıralamasında Samsung, teknolojide “ Sosyal Medyayı En İyi Kullanan Marka” oldu.

SocialBrands’ın, 1-28 Şubat döneminde sosyal medyada en yüksek performansı gösteren markaları belirlediği araştırmasında Türkiye sosyal medya marka endeksi sıralamasına göre, Samsung Electronics, teknoloji kategorisinde “Sosyal Medyayı En İyi Kullanan Marka” oldu. Samsung Electronics Türkiye’nin başarılı 14 Şubat kampanyası ise özellikle dikkat çekti.

Samsung Electronics Türkiye Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdürü Yardımcısı Ömer Barış Gökpınar: “Sosyal medya stratejimizi, sosyal mecraların doğasına uygun olacak şekilde, kullanıcıların ne tür içerikler tüketmek isteyeceklerine odaklanarak geliştiriyoruz. Instagram’ın “Stories” özelliği, bizleri ürettiğimiz içerikleri takipçilerimizle organik olarak paylaşabileceğimiz daha dinamik bir yapıya yönlendirdi. Yeniden tasarladığımız sosyal medya stratejimiz sayesinde Şubat ayında Instagram, Facebook ve YouTube kanallarımızda 20.5 milyon etkileşime ulaştık. Samsung olarak, her alandaki ilham verici kimliğimizi, hazırladığımız içeriklere de yansıtarak pazarlama iletişimi alanında çıtayı en yükseğe konumlayan marka olmaya devam ediyoruz” dedi.

1-28 Şubat dönemini kapsayan ve 18 binden fazla sosyal medya hesabının mercek altına alındığı araştırmada çok sayıda markanın tüm sosyal medya aktiviteleri, big data (büyük veri) prensiplerine bağlı kalarak analiz edildi. BoomSocial verileri ile hazırlanan araştırmada; sayfaların toplam etkileşim sayısı, etkileşim sayısının iletilere göre dağılımı, etkileşim sayısının hayran sayısına oranı, beğeni, yorum, paylaşım, retweet oranları, ay boyunca paylaşılan ileti sayısı, farklı ileti türlerinin kullanım oranları, iletilerde hashtag ve mention kullanımı, hayran sayısı, aylık artışı, artış istikrarı, sayfa bilgileri gibi birçok veri, markaları rasyonel ve objektif bir şekilde analiz eden SocialBrands sıralamasının temelini oluşturdu.

@HandeArpaligil