StarCraft’ın Yenilenmiş Versiyonu Geliyor

Uzun zamandır beklenen klasik e-spor oyunu StarCraft’ın yenilenmiş versiyonunun sonunda satışa çıkış tarihi resmen açıklandı.

StarCraft, 4K çözünürlüğe sahip olacak ve hem görsel hem de ses olarak daha da geliştirilmiş bir şekilde karşımıza çıkacak. Oyun bu haliyle daha yeni ve modern gözükecek.

Hem Windows hem de Mac için çıkacak olan klasik strateji oyunu 15$’lık fiyat etiketine sahip. Oyuna yeni oyun modu ve liderlik tablosu özelliği gelecek. Oyuncu profilleri ve kayıt dosyaları buluta kaydedilebilecek. Neredeyse 20 yıllık geçmişe sahip oyun yep yeni bir şekilde yeniden geliyor.

Oyuncular oyun içindeki ayarlardan klasik versiyonu da oynayabilecek. İsterlerse de yenilenmiş versiyonu geçebilecek. Oyun 14 Ağustos tarihinde satışa çıkacak.