STARTÜRK Silikon Vadisine Açılacak

Silikon Vadisine STARTÜRK açılımı

Türkiye’nin beş önemli üniversitesi, Amerika’daki Silikon Vadisi’nin ilk Türk üssü olacak STARTÜRK Kuluçka Merkezi için kolları sıvadı. 4 Teknopark, 700 teknoloji şirketi ve 100 bin öğrencilik güce sahip konsorsiyum, Türkiye’deki startupları Silikon Vadisine açmayı hedefliyor.

Yıldız Teknik Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Gebze Teknik Üniversitesi, Hasan Kalyoncu Üniversitesi ve Bahçeşehir Üniversitesi Türkiye’deki startuplara Silikon Vadisi’nin kapılarını aralıyor. Beş üniversitenin oluşturduğu konsorsiyum tarafından kurulan STARTURK Uluslararası Kuluçka Merkezi, Ar-Ge ve inovasyon faaliyetleri ile ülkemizdeki teknolojik ürünlerin uluslararası pazarlarda yer alması, teknoloji yoğun startupların dünyanın en gelişmiş girişimcilik ekosistemlerinin bir parçası olmasını hedefliyor.

Dünya girişim sermayesinin yüzde 30’unun bulunduğu Silikon Vadisi’nde beş milyon TL’lik KOSGEB desteğiyle kurulan STARTURK Uluslararası Kuluçka Merkezi; Türkiye’deki şirketleri Stanford Üniversitesi, Apple, Google gibi dünya devleri ile aynı ortam ve koşullarda çalışma imkânı sunuyor.

Silikon Vadisi ekosisteminde yaşamak, o atmosferi solumak ve dünya devleri ile aynı safta yer almak, onlarla rekabet etmek Türkiye’deki şirketler için hayal olmaktan çıkıyor.

Silikon Vadisi’nin ilk Türk üssü olan STARTÜRK Uluslararası Kuluçka Merkezi, Türkiye’den girişimcilere danışmanlık, eğitimler, 400 m2’yi bulan çalışma alanları, kuluçka ofisleri, patent ortaklıkları, ticari heyet organizasyonları ve hızlandırıcı programlar gibi pek çok fırsat sunuyor. Otonom robotlar, simülasyon, sistem entegrasyonu, nesnelerin interneti, siber güvenlik, bulut bilişim, eklemeli üretim, artırılmış gerçeklik ve büyük veri alanlarında dünya pazarına teknoloji sunmak hedefindeki startuplar, STARTÜRK Uluslararası Kuluçka Merkezi bünyesinde sağlanan olanaklardan yararlanabiliyor.

Beş üniversitenin oluşturduğu konsorsiyum; 4 teknopark, 700 teknoloji şirketi, 3.000 akademisyen, 15.000 AR-GE personeli, 250 kuluçka firması, 100.000 öğrenci potansiyeliyle Türkiye’nin alanında en güçlü konsorsiyumu olma özelliğine sahip. Sanayi 4.0 vizyonunu desteklemek üzere stratejik hedef oluşturan konsorsiyum, bilişim merkezli olarak yeni bir atılımın da üssü olacak.

@HandeArpaligil