Steam Kullanıcıları Rust’ı İade Ediyor

Rust’ın geliştiricisi Facepunch Studios’dan Garry Newman, Twitter üzerinden yaptığı açıklama ile oyunun Steam üzerindeki iade istatistiklerini paylaştı.

Garry Newman’ın açıklamasına göre erken erişimde olan Rust’ı 329,970 oyuncu geri iade etti. Newman geri iade oranının toplam satışın %6 olduğunu duyurdu. Steamspy’ın yayınladığı bilgilere göre yaklaşık 5.509.983 kişi Rust’ı satın aldı.

İade edilen 329,970 oyun tam 4,382,032$ değerinde. Bu önemli bir gelir anlamına geliyor. Oyuncuların oyunu geri iade etme sebepleri ise performans problemi. Steam’den oyun satın alan kullanıcılar beğenmedikleri oyunları bir süredir iade edebiliyor. Ancak iade etmek için oyunu iki saatten az oynamak gerekiyor.