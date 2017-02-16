StorageCraft’tan akıllı yedekleme

StorageCraft, yeni veri analizi teknolojisi ile akıllı yedekleme sunuyor

StorageCraft, gelişmiş veri analizi teknolojisi içeren ve akıllı yedekleme yapan StorageCraft File Backup and Recovery hizmetini kullanıma sundu. Bu hizmetle bir kurumdaki tüm veri analiz edilerek, yedeklenmesi gereken ve gerekmeyenler birbirinden ayrıştırılıyor. Böylece kritik bilgilere çok daha hızlı erişilebiliyor.

StorageCraft® Technology Corporation, veri kurtarma ve data analizi konusunda uzmanlaşmış ABD Wisconsin merkezli Gillware Online Backup şirketini satın aldı. Bu satın almayla hizmet yelpazesini güçlendiren StorageCraft, Gillware’in gelişmiş veri analizi teknolojisini sistemine entegre etti ve StorageCraft File Backup and Recovery adı altında iş ortaklarına sunmaya başladı.

StorageCraft File Backup and Recovery, kurulduğu sistemdeki tüm veriyi analiz ederek yedeklenmesi gereken ve gerekmeyen verileri birbirinden ayırıyor. Böylece kritik verilere çok daha hızlı erişilebilmesini sağlıyor ve gereksiz iş yükünü hafifletiyor.

StorageCraft’ın bulut (cloud) altyapısına entegre edilen yeni veri analiz teknolojisi sayesinde yedekleme ve depolama gereksinim maliyetleri düşüyor. Ayrıca ihtiyaç duyulan dosyalara sağladığı hızlı erişim ile tüm ölçekten işletmelerin zamandan tasarruf etmelerini sağlıyor.

Kullanıcılar StorageCraft File Backup and Recovery ile;

Web tabanlı konsolun uzaktan kurulum, yapılandırma, izleme ve raporlama yetenekleri ile yedekleme ve kurtarma işlemlerini kolayca yönetebilir,

Güçlü ‘Yedekleme Analiz’ özelliği sayesinde hangi verilerin yedeklenip hangilerinin yedeklenmeyeceğine hızla karar verilebilir,

Farklı veri türleri için farklı koruma seviyeleri içeren önceden belirlenebilir kurulumlar gerçekleştirebilir,

Önemli dosyaları, gereksiz dosyalar arasından seçmek yerine kolayca tespit ederek hızla kurtarabilir.

@HandeArpaligil