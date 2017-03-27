STREET FIGHTER V Seven Knights’a Geliyor

Mobil RPG Seven Knights, popüler dövüş oyunu STREET FIGHTER V ile güçlerini birleştiriyor

Netmarble, mobil RPG Seven Knights’ın CAPCOM’un efsanevi dövüş oyunu STREET FIGHTER V ile ortak bir çalışmaya imza attığını duyurdu.

STREET FIGHTER serisinin en yeni üyesi olan ve CAPCOM’un Şubat 2016’da piyasaya sürdüğü STREET FIGHTER V, oyuncuların birbirleriyle rekabet ettiği popüler bir dövüş oyunu.

Bu güncellemeyle birlikte Seven Knights’a, STREET FIGHTER V’in popüler karakterleri RYU, CHUN-LI, KARIN, NECALLI ve AKUMA katılıyor. Hareketleri ve dış görünümleri orijinallerine uygun olarak tasarlanan bu beş karakter, beş ve altı yıldız versiyonlarıyla takımların yıldızı olacak ve oyunlar arasındaki işbirliğinin önemini vurgulayacak.

Oyuncular karakterlerin hikayesini rehberden öğrenebilecekler ve bu işbirliğine özel olarak tasarlanan kostümler sayesinde oyunu daha da eğlenceli hale getirebilecekler.

Bu işbirliğinin şerefine Netmarble, 23 Mart 2017 tarihinden itibaren iki hafta sürecek olan bir etkinlik düzenliyor ve oyuna giriş yapan tüm oyunculara 5 Yıldız STREET FIGHTER V Kahraman Çağırma Bileti hediye ediyor.

Arena, Macera ve Kale Kuşatması gibi çeşitli oyun içeriklerine katılanlar 5 Yıldız STREET FIGHTER V Kahraman Seçici’nin yanı sıra her çeşit ekipman ve gelişim malzemesi olan elementler de elde edebilecek.

Bu işbirliğinin şerefine Seven Knights, önümüzdeki iki hafta için toplam üç zindan açacak ve tüm katılımcılara işbirliği karakterleri için aksesuarlar verecek.

@HandeArpaligil