Super Mario ile Pokemon GO Rekabeti

Yeni fenomen kim: Super Mario Pokemon GO rekabeti ne durumda?

Aynı gruba ait iki farklı marka Super Mario ve Pokemon GO rekabeti hiç de tahmin edemeyeceğiniz bir şekilde devam ediyor.

Pokemon da Super Mario da Nintendo’nun çatısı altında yer alan markalar ama birbiriyle kıyasıya mücadele içindeler. Pokemon GO piyasaya çıktıktan sonra uzun süre fenomen haline gelmeyi başarmış ama son dönemlerde eski popüler günlerinden çok uzaklaşmıştı. Apple Eylül ayında yaptığı lansmanda Super Mario’nun mobil versiyonunu iPhone’lara geleceğini müjdelemişti.

App Annie’nin paylaştığı verilere göre Super Mario Run 3.5 milyondan fazla akıllı telefonda oynanıyor. Zaten ilk gününde rekor sayıyla yani 3 milyon cihaza yüklenmişti. Bu araştırma sadece Amerika’daki akıllı telefonları içerse de Pokemon GO’nun bir zamanlar indirilme sayısının çok üzerinde. Pokemon GO Amerika’da ilk yayınladığı gün sadece dokuz yüz bin kişinin telefonlarına girebilmişti. Asıl resmi açıklama yapılan rakamlara bakmak lazım diyebilirsiniz ama üç katı ciddi bir fark. Eğer siz de Super Mario’nun yenilenmiş mobil versiyonunu merak ediyorsanız bu oyunu App Store’dan indirebilirsiniz. Tüm oyunun ücretsiz olmadığını ama ilk üç bölümün bedava oynanabildiğini hatırlatmak isteriz.

@HandeArpaligil