Super Mario Run Herkesi Şaşırttı

Super Mario Run herkesi üzecek bir sona doğru mu ilerliyor?

Super Mario oyununun günümüze uyarlanmış versiyonu olan Super Mario Run herkesi şaşırtacak bir ilgiyle karşılaşmıştı ama bu ilgi çabuk mu bitti?

Super Mario Run, Eylül ayında Apple’ın lansmanında tanıtılmış ve yayınlanana kadar tüm oyunseverleri merakla beklediği bir oyun haline gelmişti. Aralık ayında tatil döneminden önce iOS versiyonu yayınlanan bu oyunun Android ön kayıtları başlamıştı. Yayınladığı iOS versiyonunda rekor sayıda kişi tarafından indirilen Super Mario Run’ı 90 milyon kişiden çok azı satın aldı.

Nintendo’nun ilk mobil oyunu olma özelliğine sahip Super Mario Run ile ilgili Araştırma şirketi Newzoo’nun paylaştığı araştırmasına göre sadece 30 milyon dolar gelir elde etti. 3 milyon kişinin full versiyonunu satın aldığı bu mobil oyunun son umudu Android versiyonunda olabilir. Bazı uzmanlara göre ise beklediği geliri elde edemeyen Nintendo bu oyunun Android versiyonu hiç yayınlamayabilir.

@HandeArpaligil