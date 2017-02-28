Süper Yavaş Çekim Yapan Telefon Xperia XZ Premium

Dünyanın ilk süper yavaş çekim video özelliğine sahip nefes kesen akıllı telefonu: Xperia™ XZ Premium

Dünyada bir akıllı telefonda ilk süper yavaş çekim özelliğini sunan Sony MWC fuarında Xperia XZ Premium modeliyle dikkatleri üzerine çekti.

Sony Mobile, insan gözünün göremediği hareketleri yakalayacak kadar gelişmiş kamerası, muhteşem 4K HDR ekranı, süper yüksek dosya indirme hızı, nefes kesen yuvarlatılmış tasarımı ve daha da akıllı özellikleri ile çığır açan akıllı telefonu Xperia XZ Premium’u duyurdu.

Sony’nin yıllara dayanan inovasyonunu içinde barındıran Xperia XZ Premium, hayatı başka hiçbir akıllı telefonun yapamadığı şekillerde yakalamak üzere, yeni Motion Eye™ kamera sistemini yaratmak için Sony α ve Cyber-shot™ fotoğraf makinelerinde yerleşik görüntüleme bilgi birikimini içinde barındırıyor. Xperia XZ Premium, genellikle üst seviye kompakt fotoğraf makinelerinde bulunan kendinden dahili bellekli görüntü sensörü Exmor™ RS içeren ilk akıllı telefon olarak, 5 kat daha hızlı görüntü tarama ve veri aktarımı sağlıyor. İşte bu da Xperia XZ Premium’un saniyede 960 kare kaydederek diğer akıllı telefonlardan dört kat daha yavaş iv süper yavaş çekim video oynatma özelliğiyle günlük yaşamdan anları heyecan verici videolara dönüştürmenizi sağlarken bugüne kadar avcunuzun içinde mümkün olandan çok daha yüksek detay veren bir akıllı telefona sahip olmanız anlamına geliyor.

Ayrıca, Öngörücü Çekim özelliği, sizden bir adım önden giderek hareket tespit ettiğinde görüntüleri otomatik olarak arabelleğe kaydetmeye başlıyor ve siz deklanşöre basmadan bir saniye önce çekilmiş dört resim arasından gözünüzden kaçmış bir anı bile bulabilmenize imkân tanıyor. Daha fazla ışık yakalamak için %19 daha büyük piksellere sahip olan yeni 19MP yüksek çözünürlüklü sensör, düşük ışıklı ve arkadan aydınlatmalı koşullarda dahi mükemmel detay ve net görüntüler çekmenizi sağlıyor. Motion Eye™ içinde mobil için Bionz™ görüntü işleme motorunda gerçekleştirilen ek iyileştirmelerle parazitsiz, daha net hareketli görüntüler elde edilebiliyor. Xperia XZ Premium ile yeniden tasarlanan G lens, yüksek görüntü kalitesinde fotoğraflar için netlik, detay ve doku özellikleri geliştirilmiş olarak geliyor.

Xperia XZ Premium ile bir akıllı telefonda dünyada ilk defa, 4K HDR (Yüksek Dinamik Aralık, 2160 x 3840) 5.5 inç ekran bulunuyor. Xperia XZ Premium, eşsiz Sony deneyimiyle birlikte 4K HDR izleme deneyimini avcunuzun içine taşıyarak sizi kanepenizin sınırlarına mahkûm olmaktan kurtarmak için Sony’nin BRAVIA TV teknolojisini kullanıyor. Kendinizi neredeyse sahnenin içinde hissetmenizi sağlayan gerçekçilik düzeyleri yaratan parmak ısırtan parlaklık, renk, netlik ve kontrast özellikleri hayatınıza renk katmak için geliyor. Ekranın netliği ve canlılığı, Sony’nin cep telefonu için sunulan TRILUMINOS™ Ekranı, mobil için X-Reality ve Dinamik Kontrast İyileştirici teknolojileri ile zenginleştiriliy or.

Xperia XZ Premium, gücünü aldığı yeni Qualcomm® Snapdragon™ 835 platformu ile Gigabit Class LTE (1Gbps’e kadar) yeteneğine sahip ilk akıllı telefon olma özelliğini taşıyor. Bu da dışarıdayken fiber optik hızları sunarak müşterilerin mobil cihazlarını kullanma şeklinde dönüşüm gerçekleştirme potansiyeline sahip entegre Snapdragon X16 LTE modem sayesinde mümkün oluyor. Snapdragon 835, aynı zamanda nefes kesen grafikler, üstün performans ve gelişmiş pil verimliliğini de destekliyor. 5Gbps’ye varan aktarım hızı ile USB 2.0’dan 10 kat daha hızlı olan USB 3.1 bağlantısı sayesinde, dosya aktarımları da şimşek hızıyla gerçekleşiyor. USB Type-C™ yuvası ile, bağlantı parçası her zaman doğru konumda olduğundan cihazı takmak da çok kolay hale geliyor.

Uyum içinde çalışan birçok gelişmiş teknolojiyi içerisinde barındıran Xperia XZ Premium, son derece güzel bir görünüme sahip tasarımı ile hem iç hem de dış şıklığı size sunuyor. Cihazın arkasında lüks bir ayna etkisini ortaya koyan yuvarlatılmış zarif cam yüzey bulunuyor. Kusursuz şekilde akan hatları ile parmak izi sensörlü açma/kapama düğmesinden, parmağınızı ekran üzerinde kaydırdığınızda zarif dalları hareket ettiren yeni canlı duvar kağıdına, ekranda gördüğünüz ve dış yüzey ile uyumlu harika renklere kadar Xperia XZ Premium, her yönü ile kusursuz bir bütünü oluşturuyor.

Xperia XZ Premium önü ve arkasının Corning® Gorilla® Glass 5 ile güçlendirilmesiy le güzellik ve dayanıklılık kavramlarını yeniden tanımlıyor.

Zekayı bir sonraki seviyeye taşıyan Xperia XZ Premium, telefonunuzu kullanma şeklinizi öğrenip, bugüne kadarki en akıllı ve kişisel deneyimi yaşamanız için size tavsiyelerde bulunuyor. Cihazın performansı, normal kullanımınızı baz alarak mevcut şarjınızın ne kadar dayanacağını doğru şekilde tahmin etmek üzere Xperia öğrenme motorundan yararlanan Smart Stamina ile en üst düzeye çıkıyor. Hatta, aynı gün içinde şarjınızın biteceğini tespit edip sizi uyararak Stamina Modu’nu aktifleştirmeniz i öneriyor. Xperia XZ Premium, pilinizi korumak ve iki kata kadar sağlıklı kalmasını sağlamak için Battery Care ve Qnovo Adaptive Charging özelliklerine sahip olarak geliyor.

Xperia XZ Premium’da bulunan Xperia Tips ve yeni Xperia Actions, hayatınızı daha da kolaylaştırmayı amaçlayan yararlı tavsiyeler veriyor ve bulunduğunuz lokasyona bağlı olarak indirebileceğini z harita tavsiyelerinde de bulunuyor.

Ses ve oyun özellikleri tüketicilere Sony tecrübesi ile sunulmaya devam ediliyor. Xperia XZ Premium’da bulunan yüksek çözünürlüklü ses çalma özelliği, bir parçadaki her nüans ve detayı adeta sanatçının hemen yanı başındaymışçasın a duymanıza imkân tanıyor. Sony’nin DSEE HX™ teknolojisi, aktarılan şarkı veya MP3’leri yüksek çözünürlüklü ses kalitesine yükseltiyor. Kablosuz hoparlör veya kulaklıklarınızı bağlamanız halinde ise LDAC normal Bluetooth’a kıyasla üç kat daha fazla ses aktararak ses kalitesinden hiçbir şey kaybetmemenizi sağlıyor.

Xperia XZ Premium, en yeni oyunları PlayStation®4 konsolunuzla da oynama imkanı veriyor. Gelişmiş işlem gücü ve hızlı bellek erişimi ile 4K ekran ve güçlü stereo hoparlörler de gerçekten oyunun içinde olduğunuz hissini veriyor.

Xperia XZ Premium, bahar 2017’nin sonundan itibaren global olarak Parlak Krom ve Derindeniz Siyahı renkleri ve sadece birkaç dakika şarj edip saatlerce kullanım sunan Quick Charger UCH12W’nun da aralarında bulunduğu destekleyici aksesuarla birlikte beğenilere sunulacak.

@HandeArpaligil