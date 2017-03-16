Tansu Yeğen En Yaratıcı 50 Listesinde

Samsung Türkiye Ofisinin ve Türkiye’nin dijitalleşmesinde önemli katkıları bulunan Tansu Yeğen, MediaCat’in “Türkiye’nin 2016’daki yaratıcılık karnesine adını büyük harflerle yazdırmış 50 kişi” listesinde yerini aldı.

Türkiye‘nin dijitalleşmesinde önemli etkileri bulunan Tansu Yeğen, yurtdışında ve yurtiçinde birçok ödüle layık görüldü.

Tansu Yeğen, 1998 yılında Genç Yönetici İşadamları Derneği (GYİAD)’nin yaptığı araştırmalar sonucunda “Türkiye’nin 50 Başarılı İşadamı” arasında yer aldı. Ayrıca 2001 ve 2002 yıllarında Capital dergisinin gerçekleştirdiği iki ayrı araştırmada “Türkiye’nin En İyi 25 Pazarlama Yöneticisi” arasında gösterildi. Bunlara ek olarak kariyerinde birçok ödül kazanmış olan Tansu Yeğen, 2008 yılında Stevie Awards tarafından Avrupa’da yılın CEO’su olarak seçilmiştir.

Yeğen, kariyerine 1991 yılında Digital Equipment’ta başlayarak 3 yıl sonra Hewlett Packard Türkiye Satış ve Pazarlama Müdürü olmuştur. Buradaki görevi boyunca PC, dizüstü bilgisayar ve sunucu bilgisayarları pazarında Hewlett Packard Türkiye‘nin birinci sıraya konumlandırılmasında önemli katkıları oldu. 1998 yılında Microsoft Türkiye’nin Pazarlama Müdürlüğü görevini üstlenen Tansu Yeğen, 1999 yılı itibariyle Microsoft’taki görevine Genel Müdür Yardımcısı olarak devam etti. Şirkette çalıştığı 7 yıl süresince Microsoft ekibi ile gerçekleştirilen “KOBİ’lere Yönelik Çözüm 2000 Projesi”, dünya çapında 245 proje değerlendirilmesi arasından “En İyi Uygulama” olarak seçildi. Daha sonraki yıllarda sırayla Apple , Turkcell Ukrayna, Turkcell Avrupa ve IBM ‘de Genel Müdür görevlerini yapan Tansu Yeğen, 2013 yılından beri Samsung Türkiye’de Başkan Yardımcısı olarak görevine devam etmektedir.

Sosyal medyayı aktif olarak Tansu Yeğen, twitter da yaptığı paylaşımlar ile geniş bir kitle tarafından da takip edilmekte. Teknoloji ve bilim dünyası hakkında birçok haber paylaşımında bulunan Yeğen’i, @TansuYegen adresinden takip edebilirsiniz.

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