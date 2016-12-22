Teknoloji Devleri Arasına Patent Davası Girdi

Bu seferki patent davası Apple ve Samsung arasında değil

Apple ile Samsung arasında yaşanan mahkemelere çok alıştık ama bu seferki patent davası bu iki firma ile ilgili değil. Şimdi Apple ve Nokia mahkemelik oldu

Apple Samsung ile uzayıp giden patent davalarıyla uğraşırken şimdi bir de Nokia çıktı karşısına. Nokia uzun zamandan beri pazarda sessizliğini korusa bile zamanında korumaya aldığı patentler rakiplerinden bile ödeme alabiliyordu. Nokia’nın Apple’a dava açmasının sebebi ise patentlerle koruduğu bazı teknolojileri kullanıp ama bununla ilgili ödeme yapmaması.

Nokia’nın iddiası 32 farklı patentini Apple izinsiz olarak kullandı ve bununla ilgili Nokia’ya ödeme yapmadı. Apple ise Nokia’nın bu patentlerle ilgili makul fiyatlar istemediğini ve çok fahiş fiyatlar talep ettiğini iddia ediyor. Apple da Nokia’nın davasına karşılık patentler için haksız kazanç davası açtığını ilan etti. Anlaşılan gelecek sene gündemde Apple ve Nokia’nın patent davaları olacak.

@HandeArpaligil