Teknosa ve Reeder’dan Hediyeli Kampanya

Teknosa’dan Reeder Alana, VR Gözlük ve Bluetooth Kulaklık Hediyesi

Akıllı telefon ve tablet piyasasında, ürün ve gerçekleştirdiği kampanyalarla bilinen TeknoSA, Reeder ile birlikte yeni bir hediyeli kampanya başlattı.

TeknoSA mağazalarından 10 çekirdekli işlemcisi ve 128 GB dahili depolama alanıyla öne çıkan, akıllı telefon piyasasında en güçlü modellerden biri olan Reeder P11S satın alan herkese Prev myVRbox sanal gerçeklik gözlüğü, 4 GB RAM ve 64 GB dahili hafızaya sahip Reeder P11SE Maksimum akıllı telefon satın alan müşteriler De Preo Sesim BT 05 Bluetooth kulaklık hediye ediliyor.

P11S, 360 o Panoramik özelliğe sahip, 3D sanal gerçeklik gözlüğü Prev myVRbox ile birlikte kullanıcılarının video ve oyun alanları daha eğlenceli zaman geçirmelerine izin sağlayacak. Ayrıca bu ikili, hem çok kolay senkronize oluyor hem de sure easy kullanabiliyor. Reeder P11S ve Preo myVRbox sanal gerçeklik gözlüğüne sahip kampanyalı satış fiyatı 2199 TL.

Reeder’ın dikkat çeken bir diğer akıllı telefon modeli, 4 GB RAM ve 64 GB dahili depolama alanına sahip olan Reeder P11SE Max, kullanım kolaylığına sahip Önem Sesim BT 05 Bluetooth kulaklıkla birlikte en yaygın öncü teknoloji perakende TeknoSA mağazalarında kampanyalı satışlara başladı.

31 Mart tarihinde sona erecek olan bu hediyeli kampanyada, Preo Sesim BT 05 Bluetooth kulaklık hediyeli Reeder P11SE Max, 1399 TL ye kadar satılacak.