Tencent, Oyun Bağımlılığı İçin Önlem Alıyor

Tencent bugün yaptığı açıklama ile Honor of Kings oyununa çocuklara bağımlılık yapmaması için süre limiti getireceğini belirtti.

Tencent, salı gününden itibaren 18 yaşından küçük olan çocuklar için oyununa süre kısıtı getirecek. 12 yaşından küçük olan çocuklar oyunu günde sadece 1 saat oynayabilecek ve bu yaştaki oyuncuların akşam saat 9’dan sonra oyuna girmesi yasaklanacak. 12 ve 18 yaş aralığında bulunan kullanıcılar da günde sadece 2 saat oynayabilecek.

Bu anlayış Honor of Kings’e gelen şikayetler sonucunda geldi. Pyun şu anda 200 milyondan fazla oyuncuya sahip ve dünyanın en çok kar eden mobil oyunu durumunda. Yeni kuralın sadece Çin’de mi yoksa dünya çapında mı geçerli olacağı henüz bilinmiyor. Benzer bir uygulama Güney Kore’de de uygulanıyor. 2011 yılından beri 16 yaşından küçük oyuncuların gece 12 ile sabah 6 arasında oyun oynaması yasak.

Tencent oyun üzerindeki ebeveyn denetimlerini de artırmayı düşünüyor. Artık aileler çocuklarının neler oynadığı ya da ne kadar oynadığını görebilecek. Diğer taraftan çocuklar ailelerin izni olmadan oyun içerisinden herhangi bir şey alamayacak.