Tesla’da Kriz Var

Tesla fabrikasındaki kriz daha da büyüyebilir

Tesla fabrikasındaki çalışanlar aylardır maaş alamamaları yüzünden çıkarttıkları kriz ne zaman tam anlamıyla durulacağı ise belirsizliğini koruyor.

Tesla ile ilgili bu sefer paylaşacağımız haber maalesef ki kötü; çalışmalarına yeni başlayan solar fabrikasındaki müteahitin ortaya çıkan yolsuzlukları nedeniyle çalışanlara ödemeyi düzenli yapamıyor.

Çalışanlar Temmuz’dan Eylül’e kadar fabrikada yapılan işlerin ödemesini alamadıklarını açıkladılar. Maaşlarını alamayan elemanlar çalışmayı bıraktı ama bu dönem için planlanan iş de kalmamış olması nedeniyle Tesla açısından büyük bir problem oluşturmadı. En ilginç detay ise bu geçmiş maaş ödemeleriyle ilgili net tarihin hala verilememesi.

@HandeArpaligil