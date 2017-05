Nintendo, The Legend of Zelda: Breath of the Wild için yeni eşyaların, zırhların ve kıyafetlerin olduğu genişleme paketini duyurdu.

The Legend of Zelda: Breath of the Wild’a gelecek olan genişleme paketinde yeni bir zorluk seviyesi yer alıyor. Bu seviyede oyundaki düşmanlar çok daha zorlu bir hal alıyor. Genişleme paketinin görsellerinde Phantom zırh yer alıyor. Bu mor renkli ağır zırh Link’e şeytan benzeri boynuzlar veriyor.

Genişleme paketi ile beraber eski Zelda oyunlarına da bir gönderme geliyor. Twilight Princess Midna’nın Majora Mask’ı ve Tingle’ı genişleme paketi ile beraber gelen yeni özellikler arasında yer alıyor.

Paket ile beraber Hero’s Path oyun modu ile oyuna bir de yeni harita ekleniyor. Bu haritada oyuncular neredeyse 200 saatlik yeni içeriğe kavuşacak. Paket kesinlikle oyuna çok fazla eğlence getiriyor. İlk genişleme paketi yaz aylarında satışa çıkacak ancak daha fazla görev ve hikaye isteyen oyuncular ikinci genişleme paketini beklemek zorunda. İki paket birlikte satışa çıkacak ve 20$’lık fiyat etiketine sahip olacak.