Tiger Knight: Empire War’a Arena Güncellemesi

Tiger Knight: Empire War’da Arena Heyecanı Başlıyor

Steam’de en çok oynanan ilk 100 oyun listesinden bulunan free-to-play aksiyon strateji PVP oyunu Tiger Knight: Empire War’ın 0.1.79 güncellemesi yayılandı. Bu güncellemeyle birlikte uzun zamandır beklenen Arena modu oyundaki yerini alıyor.

Roma kültüründe oldukça önemli bir yere sahip olan Arena, toplumun çeşitli kesimlerinin bir araya geldiği, gerçekleşen dövüşleri seyrederek sosyalleştiği bir alandı. Tiger Knight’ta izleyicilere sağlam bir karşılaşma sunabilmek için gladyatörlerin çarpıştıkları er meydanı farklı bölümlere ayrılıyor ve bu bölümler Roma İmparatorluğunun çeşitli bölgelerini temsil ediyor. Oyuncular Arena’ya adım attıklarında hem zafer kazanmak hem de izleyicilere sağlam bir dövüş sunmak için çarpışıyorlar.

Bu güncellemeyle birlikte Arena’nın yanı sıra ladder turnuvalarının 1. sezonu da start veriyor. İki etapta gerçekleşecek turnuvalara isterseniz 5’erlik takımlarda isterseniz tek kişilik düellolarda katılabilirsiniz. En iyi 100 oyuncudan biri olma ve adınızı Tiger Knight: Empire War tarihine altın harflerle yazdırma fırsatı sizleri bekliyor. Elbette kazanacağınız komutan, emir subayı, birlik deneyimleri ve prestijler de cabası.

Konuyla ilgili Oasis Games Pazarlama Müdürü Cihan Ağagişi, “Oyuncularla birlikte gerçekleştireceğimiz ilk test sürecinden sonra, sezonlar ve sıralamalı karşılaşmalar ile birlikte profesyönel Tiger Knight oyunculuğu resmen başlamış olacak. Oyuncular, bu müsabakaları tıpkı kolezyumlarda olduğu gibi izleyici olarak da seyredebilecekler,” şeklinde konuştu.

Arena ve ladder turnuvalarının yanında oyuna gelen iki yeni harita (Germanya ve Telamon), deneyim ve prestij fırsatlarıyla dopdolu oyun içi etkinlikler ve çok özel 1 Nisan kostümünü sakın kaçırmayın.

@HandeArpaligil